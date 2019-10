Desde que al concejal de Vox le entregaron el área de Limpieza se ha esforzado en mostrar el fruto de su trabajo. Básicamente ha insistido en subir fotos a las redes sociales con una acera sucia y cuando el operario ha pasado el cepillo ha hecho esa misma foto y la puesto al lado, como si un niño fotografía su cuarto desordenado, enfrenta esa imagen al mismo cuarto con todo colocado y tratara de convencer a sus padres de que partir de entonces reinará el orden en esa habitación.

Badajoz no está limpia y lo peor es que nos hemos acostumbrado. No hay barrio ni parque donde no haya que esquivar cacas, si bien cuanto más cerca de los límites urbanizados más tarea pendiente aparece pues ya se junta el pasto con los papeles que lleva hasta allí el viento y todo tipo de residuos domésticos imaginables de la última reforma.

Resulta tan inocente como tramposo difundir fotos con la vajilla limpia como si los platos ya no volvieran a ensuciarse. Insistir a diario con imágenes de camiones baldeando aceras, lo cual ya ocurría cuando no existía Twitter, no ahuyenta la porquería, que empieza en las manos de los ciudadanos y acaba arrinconada en cualquier esquina o bordillo.

Una buena receta para espantar la mugre debería combinar la compra de más máquinas, destinar más dinero a personal, idear una campaña creativa de concienciación y poner una multa de vez en cuando ante casos flagrantes, como el del grafitero enamorado al que le endosaron 750 euros después de escribir 'te amo ysa' a plena luz del día, se supone que acostumbrado a la impunidad que siempre ha reinado en la ciudad en estos casos.

El edil de Limpieza parece haber empezado a conocer la realidad y hoy reclama más medios mecánicos para conseguir un Badajoz, como diría él, en estado de decoro. Se lo pide a sus socios de gobierno PP y Cs, que son los que toman las decisiones económicas. Es la primera reivindicación del equipo de gobierno dentro del equipo de gobierno. Esto sí que va a ser la prueba del algodón.