Un proyecto trata de fomentar la convivencia entre alumnos de diferentes barrios de Badajoz Se celebrarán unas jornadas con siete centros educativos del Casco Antiguo y zonas colindantes

Redacción BADAJOZ. Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

La Fundación CB y Cocemfe organizan unas jornadas que buscan fomentar la convivencia e inclusión entre los integrantes de los centros educativos del Casco Antiguo de Badajoz y barrios colindantes: CEIP San Pedro de Alcántara, CEIP General Navarro, CEIP Arias Montano, Colegio Santo Ángel, CEIP Luís de Morales, IES Castelar y IES Zurbarán.

Se enmarcan dichas jornadas en el proyecto 'Compartiendo espacios. Creando barrio', presentado ayer en la sede de Fundación CB por parte de Emilio Vázquez, psicólogo de Fundación CB, y Jesús Gumiel, presidente de Cocemfe.

Este proyecto, que se desarrollará los miércoles de octubre, noviembre y diciembre precisamente en Montesinos 22, se vertebra en actividades teóricas centradas en sensibilizar sobre discapacidad y accesibilidad, en las que se hará hincapié en la importancia de fomentar la inclusión, la convivencia y la pertenencia al entorno del barrio, favoreciendo el futuro de la comunidad, explica la Fundación CB.

Asimismo, en una parte práctica se desarrollarán jornadas de convivencia pensadas para fortalecer los lazos entre el alumnado de diferentes centros educativos del barrio. Compartiendo experiencias, conocimientos y emociones, creando recuerdos positivos del barrio a través de un mural colaborativo.

