El proyecto Calíope 2025 llega para mejorar la comunicación entre los jóvenes

El programa de habilidades comunicativas Proyecto Calíope 2025 recalará este año en Badajoz y Almendralejo para ofrecer ofrece una «revolución» en la formación de ... los jóvenes en materia de comunicación y expresión oral, junto al fomento de valores como el respeto, la convivencia y la igualdad de oportunidades.

Así lo ha detallado el diputado de Cultura, Deportes y Juventud, Ricardo Cabezas, en la presentación de esta iniciativa junto al responsable académico del evento y representante de Commun Habilidades Comunicativas, Gonzalo Alonso.

En su intervención, Cabezas explicó que en este caso patrocinan y colaboran con este «interesante» evento y que lleva muchos años de recorrido, con unos resultados «magníficos» por la cantidad de escolares y estudiantes de Secundaria que han pasado por el mismo, así como que se organizaba en grandes núcleos poblacionales, pero con la entrada de la diputación lo han llevado también al ámbito rural.

De este modo, Calíope es un proyecto «súper consolidado como una revolución en la formación de nuestros jóvenes en materia de comunicación y expresión oral», ante lo que destacó la importancia de ambos y que quieren que los jóvenes estudiantes del ámbito rural tengan también esa habilidad.