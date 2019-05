El próximo domingo decidiremos lo que será el futuro de Badajoz durante unos cuantos años.

Hay bastantes retos por delante y cada partido presenta sus propuestas y su proyecto de ciudad. A veces hemos visto cómo la diferencias entre el color del Ayuntamiento y de la Junta ha acabado por repercutir negativamente sobre nuestra ciudad. Es muy triste, porque en el fondo lo que parece es que en el partido -sea el que sea-, la ideología está por encima de las personas.

A la vez se observa una mayor crispación y enfrentamiento como no la hubo hasta ahora. En una época que nos llena la boca hablando de tolerancia, de progresismo, me preocupa que algunos desde la tolerancia nieguen la libertad de expresión a otros. La confrontación de ideas siempre es constructiva si se presenta con cortesía y respeto. El problema no es el desacuerdo sino la renuncia a la discusión racional hasta las últimas consecuencias. Hoy enseguida se echa mano de los argumentos sentimentales y podemos basar nuestras decisiones -en política, igual que en otros ámbitos de la vida- en un sistema de ideas, de convicciones construido a menudo de sentimientos, impresiones o sensaciones, y eso es peligroso. Renunciamos a los argumentos y nos dejamos llevar por los sentimientos.

Los ciudadanos deseamos que independientemente de quién sea elegido, en los próximos años, entre otras mejoras, tengamos ya el AVE, la plataforma logística sea una realidad y ayude a crear empleo, el palacio de justicia se acabe, la piscina de la margen derecha esté lista para el próximo año, que se piense bien en las obras que se realizan en la ciudad -tenemos el mal ejemplo de la calle Menacho (¿a quién se le ocurre poner pizarra?)- y todas esas pequeñas cosas como la limpieza, combatir el ruido..., que hacen que Badajoz sea un sitio amable para vivir.