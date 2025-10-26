Propietario de un local convertido en vivienda en Badajoz: «En menos de un mes estará en el mercado»

Tras 53 años como podólogo colegiado, José Marroyo Salgado tuvo que poner fin a su carrera sanitaria por motivos de salud. Cerró su clínica en ... la céntrica plaza Alféreces Provisionales de Badajoz y empezó a pensar qué hacer con ese inmueble vacío. Consciente de que los cambios en los hábitos de consumo en las ciudades han afectado al valor de este tipo de propiedades, Marroyo aventuró que dejar en herencia a sus hijos ese local con un quirófano dentro -donde ejercía su actividad quirúrgica- podría no ser una buena decisión económica. «Imaginé que quizás acabaran teniendo que malvenderlo, y entonces se me ocurrió convertirlo en vivienda, y destinarlo al alquiler». Y de esta forma sacarle más partido.

Su local sí reunía los requisitos mínimos de habitabilidad que exige la ley para ser transformado en vivienda. «Tenía buena ventilación e iluminación, mientras que a otros locales que son oficinas en el mismo inmueble no les han dado el permiso».

Tras el proyecto de obra, muchos trámites administrativos para obtener el permiso de Urbanismo y una obra que ha durado unos dos meses y medio, Marroyo se muestra muy satisfecho con el resultado que ha conseguido en un bajo de una edificio de la capital pacense que tiene un amplio patio interior, al estilo de las antiguas corralas. «Ha quedado un piso de dos dormitorios muy grandes, y la vivienda tiene dos entradas, una desde la calle y otra desde la parte trasera». Destaca por ello su buena accesibilidad para personas con problemas de movilidad, por ejemplo que vayan en silla de ruedas.

«Creo que este tipo de vivienda está siendo demandado por personas que tienen un chalé en Las Vaguadas, por ejemplo, con escaleras, y ahora buscan la accesibilidad y servicios cercanos», disponibles en el centro de la ciudad.

Disfrute del patio

Tras llegar a un acuerdo con la comunidad de propietarios, su nueva vivienda tiene el uso y disfrute de un patio de unos 150 metros cuadrados. «Es como si estuvieras en una casa. Muy agradable, me gusta hasta para vivir yo». A cambio de ese uso, él se ha encargado de acondicionar y mantener este espacio exterior del edificio para evitar los daños de la plaga de palomas.

Ya tiene encargada la cocina, está viendo muebles y en menos de un mes la vivienda estará disponible en el mercado inmobiliario de Badajoz. Tras un primer asesoramiento, ya sabe que por esa vivienda puede pedir «un alquiler a partir de 800 euros».