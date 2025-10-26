HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

José Marroyo Salgado, dueño de un local convertido en vivienda en el centro de Badajoz. J. V. Arnelas

Propietario de un local convertido en vivienda en Badajoz: «En menos de un mes estará en el mercado»

El podólogo José Marroyo Salgado es uno de los dueños de locales en Badajoz que ha decidido transformar su inmueble para hacerlo habitable

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Domingo, 26 de octubre 2025, 13:45

Tras 53 años como podólogo colegiado, José Marroyo Salgado tuvo que poner fin a su carrera sanitaria por motivos de salud. Cerró su clínica en ... la céntrica plaza Alféreces Provisionales de Badajoz y empezó a pensar qué hacer con ese inmueble vacío. Consciente de que los cambios en los hábitos de consumo en las ciudades han afectado al valor de este tipo de propiedades, Marroyo aventuró que dejar en herencia a sus hijos ese local con un quirófano dentro -donde ejercía su actividad quirúrgica- podría no ser una buena decisión económica. «Imaginé que quizás acabaran teniendo que malvenderlo, y entonces se me ocurrió convertirlo en vivienda, y destinarlo al alquiler». Y de esta forma sacarle más partido.

