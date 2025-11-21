La programación navideña para los mayores de Badajoz incluye talleres y rutas para ver el alumbrado En la agenda también se incluyen distintos torneos deportivos

El Ayuntamiento de Badajoz presentó este jueves la programación navideña diseñada para los mayores de la ciudad. El concejal delegado, Juancho Pérez, destacó que se trata de «una agenda muy completa, preparada con muchísima ilusión» pensada para que «nuestros mayores vivan estas fechas con actividad, convivencia y, sobre todo, con alegría». En este sentido, subrayó el compromiso del Ayuntamiento para que ningún mayor pase en soledad la Navidad y disponga de oportunidades para compartir momentos especiales con personas de su entorno.

Entre las iniciativas desarrolladas para estas fechas, el concejal incidió en la relevancia del Taller Navideño Mayores en Navidad, que contará con la participación de más de 250 personas. Esta actividad, gratuita, se llevará a cabo en cinco sedes distribuidas por la ciudad y ofrecerá varias jornadas de actividades físicas, talleres dinámicos y celebraciones especiales, siempre con el acompañamiento de monitores y personal técnico especializado.

La programación se completa con rutas navideñas, actividades culturales, zambombadas, torneos deportivos, así como comidas y desayunos navideños en los distintos centros municipales.

Por su parte, el concejal delegado de Transporte, José Luis González, anunció la ampliación del recorrido nocturno en taxi para contemplar las luces de la ciudad. Una actividad que, se desarrolla en colaboración con Tubasa y Radio Taxi en las residencias Nuestra Señora de la Soledad, Hermanitas de los Ancianos Desamparados y La Granadilla, y que este año se extenderá. La ruta para ver las luces navideña partirá el 2 de diciembre desde Puerta Palmas, a partir de las 18 horas. Se puede obtener más información en los teléfonos 683542802 y 9242102120.

Planes deportivos

En cuanto a las actividades deportivas, el 12 de diciembre se celebra un torneo de tenis de mesa en La Granadilla y ese mismo día habrá una exhibición de clase navideña en el pabellón Juancho Pérez, el 16 de diciembre se disputará un torneo de ajedrez en María Auxiliadora y se ha programado pádel en las instalaciones del pabellón Nuria Cabanillas, para dar paso el día 17 al torneo de petanca en La Granadilla.