El Programa Futuro de Fundación CB contratará a cinco jóvenes

Redacción

BADAJOZ.

Viernes, 15 de agosto 2025, 07:33

Cinco de los ocho participantes en el Programa Futuro de Fundación CB para facilitar la inserción social y laboral de jóvenes en el Casco Antiguo de Badajoz serán contratados tras finalizar la fase laboral.

Dicho programa ha buscado la inserción social y laboral en el barrio histórico y ha estado destinado a la reinserción de jóvenes de entre 17 y 22 años.

En el mes de mayo los participantes lograron culminar la fase formativa, durante la cual reforzaron sus capacidades con el fin de sacarles el «máximo partido a sus talentos a nivel social y profesional».

Prácticas en empresas

Ahora, en el mes de agosto, acaban de finalizar la fase laboral, en la que han podido poner en práctica durante tres meses las habilidades adquiridas en la fase anterior en diferentes empresas pacenses.

De los ocho participantes que han completado el programa, cinco serán contratados por las empresas en las que han tenido la oportunidad de desarrollar la fase laboral con éxito.

El Programa Futuro, al igual que el Programa Motiva en ediciones anteriores, es una «prueba más del esfuerzo» que realiza Fundación CB de cara a impulsar y apoyar desde los ámbitos social y cultural los distintos barrios de la ciudad de Badajoz.

