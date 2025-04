Profesores de 10 años para enseñar robótica

Es difícil imaginar una clase con 100 alumnos y 80 profesores y aún más al saber que tanto estudiantes como docentes son menores de 11 ... años. Esta imagen se dio ayer en el Hospital Provincial de Badajoz. Unos estudiantes enseñaron a otros cómo montar y programar robots.

Se trata del proyecto RobotizArte Arqueológico que funde dos disciplinas. El objetivo es que los estudiantes aprendan algo tan innovador como la robótica, pero creando robots que se basen en hallazgos arqueológicos o que sirvan como herramienta para buscar estos restos. Una de las aulas en las que se desarrolla esta iniciativa es la que visitó hace dos semanas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la ministra de Educación, Pilar Alegría.

Durante esta semana los estudiantes de robótica de tres colegios (Lope de Vega, Santa Marina y Arias Montano) han enseñado lo que saben a escolares de otros centros de la ciudad. Las jornadas se han celebrado en el Hospital Provincial y han reunido a más de 600 alumnos que han podido montar sus propios robots.

Es el proyecto que visitaron el presidente del Gobierno y la ministra de Educación

Maribel de las Casas, profesora del Arias Montano, destaca que el principal beneficio de la robótica «es la motivación». «Pero además estamos trabajando muchas competencias que hoy en día son básicas para su formación y es la mejor manera de trabajarlo, primero porque los niños están muy receptivos y porque es su mundo, ellos han nacido en la era tecnológica y para ellos es facilísimo acercarse a esta metología. Y lo que aprenden, es más duradero y más significativo».

El estudiante del Arias Montano Pablo Sánchez Rubio, de 10 años, comenzó a hacer robótica hace solo cinco meses, pero está enganchado. «Me gusta mucho. Lo más complicado es programar. Cuando tienes los papeles no tanto, pero cuando tenemos que programar nosotros como queremos, es complicado». A pesar de la dificultad, este estudiante daba consejos a sus compañeros. «Hay que ir poco a poco y probar. Si sale bien, seguimos, si no, cambiamos la programación».

Les gusta ser profesores

Su profesora, Maribel, destaca que la bueno del proyecto no solo es la robótica, sino que unos estudiantes enseñen a otros. «Ha sido una experiencia fantástica, se han dado cuenta que se les da bien, es bueno tratar con otros niños, de otras edades, y para su autoestima es genial porque ellos han sentido que dominan el tema. Ellos hablan su propio lenguaje. Están más atentos que si un adulto hubiese intentado explicarles el mismo mensaje».

Los estudiantes expertos, organizados en parejas, han ofrecido tres sesiones al día, cada una de una hora. En ese rato han sido capaces de lograr que otra pareja que no sabía nada de robótica montase un dispositivo y lo programase. Ha habido distintas opciones dependiendo de la edad de los que aprendían, desde robots de suelo que organizan restos arqueológicos a un guerrero que es capaz de moverse al ritmo de la música.

Este último diseño es el que enseñó Jara Martín Vivas, del colegio Lope de Vega. Esta estudiante explica que el robot original que montaban era un bailarín, pero que, para unirlo al proyecto de arqueología en el que trabajan en su colegio, lo han convertido en un guerrero.

Lucía Lavado, también del Lope de Vega, fue otra de las profesoras y explicó a Matilde y Natalia, del Santo Ángel, cómo ir montando el guerrero y luego cómo usar la tablet para programar sus movimientos. Sus estudiantes estaban encantadas. «Son buenos profesores». En su halago incluían también a Carlos Soto, de 11 años, que estaba muy orgulloso del proyecto. «Sienta bien trasmitir tus conocimientos y se aprende fácil».

«Chulo» y «chulada» fueron las palabras más utilizadas por los profesores y sus estudiantes. Como destacaron los adultos, la ventaja de que los menores se enseñen unos a otros es que cronectan muy bien.

Iker Conesa Marín, de 11 años y del colegio Santa Marina, fue uno de los profesores. «La robótica me parece una cosa muy chula, no la teníamos antes, en primero, segundo y eso, y la verdad es que ha sido una buena idea de nuestra profesora y me parece muy guay para otros niños». Diego Jaramillo, su compañero, añadió que siempre había querido tener robots y que le gustaría seguir estudiando en el futuro. Iker y Diego enseñaron a montar un robot en forma de noria a Ariadna, del Luis Vives, que estaba encantada y resumió su experiencia coincidiendo con muchos otros: «es una chulada».

Se contagia

La robótica se ha ido contagiando entre los centros educativos de la ciudad. Uno de los más activos es el Lope de Vega gracias a uno de sus profesores, Daniel Pérez Leitón. Los alumnos que ha formado los últimos años han acudido a competiciones de robótica, incluso en China, y fueron visitados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para conocer el proyecto. Este docente está muy orgulloso de que esta metodología se extienda.

Uno de los colegios que se ha enganchado al proyecto es el Santa Marina. Fátima González, maestra de este centro, destaca que, además de los beneficios de la robótica, este proyecto hace que «los niños estén muy motivados porque se sienten los protagonistas, están entusiasmados con el proyecto que estamos haciendo».

El promotor del proyecto, Pérez Leitón, explica que, tras varios años con robótica en su centro educativo, decidieron fusionar esta enseñanza con el arte y además resaltando el patrimonio local. El curso pasado colaboraron con el Museo de Bellas Artes y este año con el Museo Arqueológico, de hecho, expondrán sus robots arqueológicos durante dos semanas en este espacio. Su objetivo en el futuro es seguir colaborando con otros museos locales. «Creo que RobotizArte ha venido para quedarse», concluye Pérez Leitón.