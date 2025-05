El profesor de piano con el que todos quieren estudiar en Badajoz

«Durante los disturbios en Abjasia (1989), cuando había toque de queda y los tanques se hacían con la ciudad, estaba tan concentrado en la ... música que toda la desgracia pasaba desapercibida para mí», así cuenta Alexander Kandelaki (Tiflis, 1970) sus juventud en Georgia.

Kandelaki es profesor de piano en el Conservatorio Superior de Música de Badajoz desde 1998. Alumnos de toda España acuden a Badajoz para asistir a sus clases, situación que vive con «mucha responsabilidad por el sacrificio que eso supone para las familias», pero agradecido por la confianza y todo lo que le aportan.

Los primeros en llegar por este motivo fue un grupo de alumnos gallegos. «Algunos vinieron con plaza en el Conservatorio y otros para recibir clases puntuales o para asistir de oyentes».

Su carrera profesional le ha deparado actuar en sitios privilegiados, ofrecer clases magistrales, conciertos de cámara, impresionar en auditorios de todo el mundo... y gran parte de estas oportunidades dice debérselas a sus alumnos, porque se van fuera de España para estudiar el posgrado y allí hablan de él. «Estoy orgulloso porque consiguen acceder a los mejores sitios después de pasar por aquí, y muchos vuelven para ser profesores», explica.

Kandelaki cuenta la ilusión que le produce ver cómo compañeros de trabajo a los que un día fueron sus alumnos. «Es muy gratificante vivir esta 'tercera generación' de alumnos».

La historia del artista define sus clases y las enseñanzas que intenta trasladar a sus alumnos: «Mis padres me inculcaron evitar la competitividad y eso quiero transmitir porque creo que es una de las claves de la felicidad y de estar en paz con uno mismo. Además, si no somos buenas personas, no podemos ser buenos profesionales», explica el pianista.

«Muchos alumnos vienen atraídos por Kandelaki, suele tener una gran demanda» María del Rosario Mayoral Directora del Conservatorio Superior de Música de Badajoz

«Me gusta enseñar que esta profesión es un privilegio y una suerte que hay que saber trabajar. Me dicen que soy demasiado exigente, pero quiero mostrar a mis alumnos que la disciplina y vivir la música durante 24 horas en realidad es algo bueno, y que te hace olvidar todo lo malo que te puede ocurrir. Si me pasa cualquier cosa, ensayo veinte minutos y se acaba todo. Es una autoterapia», añade.

Su prestigio atrae anualmente a decenas de jóvenes interesados en asistir a sus clases. «El departamento de piano tiene un profesorado con una importante trayectoria, pero muchos alumnos vienen atraídos por Kandelaki, que suele tener una gran demanda», explica María del Rosario Mayoral, directora del Conservatorio.

El arte ha rodeado la vida de Kandelaki desde la cuna. Su padre era bailarín de ballet clásico, su abuela cantante de ópera y su abuelo pintor. En las capitales de las repúblicas que formaban la URSS existían las denominadas 'Escuelas para jóvenes talentos de altas capacidades musicales'.

Tras un proceso selectivo, los perfiles con mayor destreza podían comenzar su formación en estos centros. Allí, el pianista comenzó su carrera con cinco años. Al terminar, hizo un grado superior en el conservatorio, un posgrado y un máster. Este periodo formativo coincidió con la caída de la URSS y con la guerra de Abjasia. «Toda mi época de estudiante fue paralela a hechos políticos muy turbulentos. Había guerra y desgracia, pero la música seguía», rememora Kandelaki.

«Durante la Guerra Civil se pasaba hambre, no había luz ni calefacción, no había nada. Recuerdo estudiar con guantes de lana y envuelto en mantas porque era imposible soportar el frío. El piano me ayudaba a evadirme. Por muy tópico que suene, si la música se tomara en serio, salvaría la humanidad», añade.

Cuando terminó de estudiar en Georgia con 26 años, Kandelaki huyó. «Mis padres querían que escapase y sobornaron a una persona para que me dejase coger un avión y huir hasta Moscú, desde donde volé a Madrid», rememora. «Querían que me salvase, pero yo estaba tan metido en la música que no era del todo consciente del motivo por el que huía».

Cuando llegó a España, Kandelaki hizo una gira con una cantante georgiana y algunos conciertos en solitario. Paralelamente, el músico se enteró de que la Escuela Superior Reina Sofía de Madrid había convocado pruebas de acceso. «Cuando terminase la gira, me quedaría sin permiso de residencia, pero si conseguía entrar en la escuela podría quedarme como estudiante», explica. «Estar allí fue un sueño, las mejores figuras a nivel mundial impartían clases magistrales, teníamos acceso gratuito a todos los conciertos de los grandes intérpretes en el auditorio nacional... Y fue donde aprendí a hablar español».

A Badajoz de casualidad

El artista considera que la evolución de su vida ha sido «una sucesión de casualidades». En su tercer año en Madrid, se enteró de las pruebas de selección del Conservatorio de Badajoz, donde había una prueba de acceso. La noche anterior a la riada (5 de noviembre de 1997), Kandelaki hizo la prueba que lo convertiría en profesor.

«Era la vacante de Esteban Sánchez, un gran pianista extremeño al que yo admiraba. Era un genio y a día de hoy tengo el honor de ocupar su plaza», comenta emocionado. Paloma O'Shea, filántropa y presidenta del centro de Madrid, facilitó que Kandelaki finalizase sus estudios mientras impartía clases en Badajoz.

Con la extensa trayectoria que acumula en el Conservatorio, percibe cómo las tendencias de los alumnos cambian con el paso de los años: «Va por ciclos, es algo totalmente generacional. Noto que cada vez, las informaciones deben ser más rápidas y breves, pero el talento, la velocidad y la destreza física es mejor que nunca, es increíble», comenta.

Es un apasionado del piano, la enseñanza y la literatura española. Estas tres aficiones son los pilares de su profesión y de su manera de ver la vida. «Hago mucho hincapié a mis alumnos en que para ser un buen pianista no vale con centrarse en el instrumento. Para ser buen músico hay que nutrirse de otras artes y tener cierta madurez intelectual». Por este motivo, Kandelaki defiende que la entrada en el Conservatorio se haga a partir de los 18 años y no antes. «No sirve con tener altas capacidades, hay que tener también una madurez mental que no se tiene con 15 años», añade.

Habla de ser pianista como «su vida, más allá de una profesión» y considera esencial el apoyo de quienes confiaron en él desde el principio: «Me dieron libertad para crear y enseñar a mi manera; me inspiraron y gracias a ellos siempre me he sentido cómodo en Badajoz. Además, aquí tengo una gran familia, que son mis alumnos. Puedo presumir de tener muchos hijos y nietos».

Dice tener «muchos amores» musicales en los que se inspira, aunque afirma sentir debilidad por Schubert y Mozart.

Recuerdos y aspiraciones

El momento que recuerda con más cariño fue junto a un amigo de la infancia: George Tchitchinadze. Este director de orquesta le hizo a Kandelaki el mejor regalo de cumpleaños que podía imaginar. «Toqué la obra que había estado aprendiendo toda mi vida, acompañado de una de las mejores orquestas sinfónicas, en un auditorio enorme, con mi mejor amigo dirigiendo y el día de mi cumpleaños. Fue algo realmente mágico», rememora emocionado.

No es un hombre de grandes sueños, aunque anhela actuar en su tierra natal, donde ha podido interpretar en dos ocasiones. «Los conciertos en Badajoz también me hacen mucha ilusión porque es mi hogar», concluye.