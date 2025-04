«La prisión de Badajoz destrozó nuestras vidas»

Natalia Reigadas Badajoz Domingo, 27 de noviembre 2022, 07:45 Comenta Compartir

«¿Es mucho pedir saber de qué ha muerto mi hermano?». Es la pregunta que se hace Fernanda Rivero Juez mientras intenta no llorar. Su hermano Antonio murió el 25 de abril de 2020 en el centro penitenciario de Badajoz. «Solo sabemos que fue una muerte violenta con arma blanca y que los funcionarios dijeron que la escena eran dantesca. La juez dice que es una muerte de etiología suicida, pero han pasado dos años y no nos dejan ver la autopsia».

Fernando, y el resto de su familia, están en un proceso judicial para tratar de que les entreguen la autopsia. Piden que se investigue la muerte de su hermano en profundidad y que se mejoren las condiciones de los presos para que no vuelva a ocurrir.

La fotografía de Antonio Rivero Juez fue una de las que ilustraron la pancarta con la que se manifestaron este viernes ante el centro penitenciario pacense. Fue una protesta convocada por la Plataforma de Familiares de Presos Muertos en Prisión. Hasta Badajoz se desplazaron afectados de distintas ciudades de España, muchos de Madrid.

En la puerta de la cárcel, entre pitidos y gritos de 'Justicia para todos' leyeron los nombres de los presos muertos recientemente en España, entre ellos cinco en Badajoz. «Que son personas, no animales», gritó Pamela Aparicio, hermana de otro interno que murió en la prisión de la carretera de Sevilla.

A la protesta del viernes acudieron una treintena de personas que no lo tuvieron fácil para dejarse oír. La Policía Nacional les impidió acercarse con sus coches al centro penitenciario, por lo que tuvieron que aparcar en una gasolinera abandonada y andar dos kilómetros y medio por la carretera para llegar a la puerta. Posteriormente trasladaron su protesta a la Delegación del Gobierno en Extremadura.

Las familias de Antonio Rivero Juez y Manuel Aparicio lideran la reivindicación para que mejoren las condiciones de los presos en Badajoz, pero aseguran que hay muchas más denuncias. «Pero tienen miedo a hablar».

«Sangró durante horas»

Fernanda Rivero Juez no tiene miedo, pero sí una profunda tristeza. Cree que su hermano pudo sangrar durante horas hasta que falleció «pero nadie acudió a ayudarlo». «Al día siguiente los funcionarios sacaron un comunicado diciendo que la escena era dantesca y pidieron más personal».

Ampliar Familiares de Antonio Rivero Juez con su retrato en la protesta. PAKOPÍ

Esta mujer vio a su hermano por última vez en diciembre de 2021. «Me preocupé mucho, le vi muy mal. No le animaba nada, ni decirle que le iba a dejar dinero», recuerda.

Estaba tan inquieta que decidió ir a hablar con los responsables de la prisión e incluyeron a su hermano en un protocolo antisuidicios. «No sabemos cuándo, pero le quitaron el protocolo. Entró la pandemia, nos confinaron y mi hermano no me llamaba. Yo llamaba a la cárcel y decía que estaba preocupada, que él no me llamaba, pero nada».

El 25 de abril, según le han contado otros presos a su familia, hubo un revuelo en la celda y supieron que ocurría algo. «Por lo visto el módulo entero se revolucionó y empezaron a llamar al timbre, pero nadie fue a ayudarle. Por la mañana se lo encontraron muerto. Todavía no sabemos cómo».

Durante dos años y medio han solicitado tener acceso a la autopsia de su hermano, pero no lo han logrado. Su petición ha sido desestimada en los juzgados varias veces, pero acaban de lograr que el caso se reabra. Tienen esperanzas. «Al menos saber cómo murió».

«Por no hacer un análisis»

En cuanto a Manuel Aparicio, murió a los 32 años en octubre de 2020 a causa de una leucemia mieloide aguda. Su hermana Pamela, sin poder evitar el llanto, asegura que le negaron «un simple análisis de sangre».

La plataforma de familias denuncia que el acceso a la sanidad está muy limitado para los presos y que debería depender de las comunidades autónomas, no de instituciones penitenciarias. «Hay que mejorar un sistema penitenciario medieval», pide Pamela Aparicio. En concreto solicitan que haya sanitarios en los centros penitenciarios y denuncian que se «niega de forma reiterada los tratamientos a los internos de nuestro país».

«Una persona no sale recuperada, sale destruida o muerta», añade esta afectada que señala que en noviembre del año pasado el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa alertó de la presencia de malos tratos en las cárceles españolas. Por estas razones a Plataforma de Familiares de Presos Muertos en Prisión pide que se investigue cada fallecimiento dentro de un centro penitenciario y se mejoren las condiciones de vida de los presos.

«En nuestro país defendemos la reinserción, la reeducación dentro de prisión como indican las leyes. Las palabras quedan muy bonitas, pero la realidad es otra. La cárcel enferma y mata» se lamenta Pamela Aparicio.

