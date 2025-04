Los primeros flamencos del conservatorio de Badajoz

El quejío tiene su técnica y el duende se entrena. Quien diga lo contrario, dice el profesor de cante Manuel Márquez, que pruebe a ... aislar a un recién nacido de la familia más flamenca del mundo, que lo lleve a la selva, y que lo suba a un escenario tras 20 años alejado del compás. A ver si es capaz de sacar de dentro el talento que, se supone, le legaron en el vientre. Se puede nacer con el arte en las venas, pero si no se desarrolla, no hay nada que hacer.

El flamenco se estudia y, desde este curso, se puede obtener el título en Badajoz. El conservatorio profesional Juan Vázquez ha estrenado especialidad, que dura seis años, con las variedades de guitarra y canto. Así, Badajoz ha entrado en el selecto club de los conservatorios flamencos, que no hay muchos. Solo se puede terminar la carrera, con la formación superior, en Córdoba, Murcia y Barcelona. En Badajoz se ha implantado el profesional (grado medio) y, con el tiempo, se podrá empezar con el elemental y terminar en el superior. De momento, se trataba de empezar.

Los dos profesores, Manuel Márquez (de canto) y el guitarrista Javier Conde, quieren darle continuidad. Pero quieren hacerlo con pies de plomo para «conservar el flamenco genuino y desde la sapiencia llegar a la evolución», dice el primero. Agradecen la apuesta de la Diputación y el empeño de su directora, Yolanda Sánchez, por haber creado unos estudios que ponen a Extremadura en el mapa de los flamencos.

Bien lo sabe Adrián Correa, uno de los primeros seis alumnos de este ciclo. A sus 20 años, trabaja como camarero en Badajoz, pero dos tardes en semana iba al conservatorio de Sevilla. Había terminado primero y segundo cuando supo que los estudios se implantaban en la ciudad y se animó. Es, por tanto, el único alumno que cursa tercero. «En estos cuatro meses he aprendido muchísimas cosas del 'maestro'. La técnica impoluta que tiene es muy difícil de sacar».

Ampliar Un momento de la clase. Ángel Márquez

El «maestro», al que todos llaman así, es Javier Conde. Nació en Cáceres, lleva desde los doce años ofreciendo conciertos por todo el mundo, ha ganado todos los premios posibles de este género y está reconocido como un número uno de la guitarra. No dudó en venirse a Badajoz cuando le salió la oportunidad, aunque entonces vivía a caballo entre Andalucía y Düsseldorf, donde llevaba diez años como profesor en el conservatorio Robert Schumann y donde continúa con dos sesiones por semestre.

Cada jueves, de seis a siete, todos los alumnos y los dos profesores se reúnen en un aula del Juan Vázquez, en la calle Duque de San Germán, para tocar juntos. «Hacemos como un ensemble, pero de flamenco», dice Cámara. El resto de la semana tienen que atender otras asignaturas (piano complementario, lenguaje musical y coro) y recibir las sesiones particulares.

Todos están ilusionados y todos sacan el tiempo de donde no lo tienen. Nuria Rodríguez cuenta con 31 años, trabaja como enfermera en el Hospital por las tardes, estudia Medicina por las mañanas y canta cuando puede. Juega con cierta ventaja porque ella estudió piano hasta quinto de grado medio y ha podido convalidar algunas asignaturas. Es hija de granadina y siempre ha oído flamenco en casa, así que no lo pensó mucho cuando supo de estos estudios. Lo intentó primero con la guitarra, pero no le convenció y se animó con el cante. Ahora se siente más cómoda. Su sueño no es subirse a un escenario ni luchar por la Lámpara Minera, pero sí aprender y disfrutar aprendiendo.

Dice que le gustan las clases de Manuel Márquez, porque «no solamente transmite los cantes de la calle, que también es importante y es como se ha transmitido el flamenco toda la vida, sino que lo hace a nivel teórico».

Eduardo Rivera tiene 44 años y había recibido clases de guitarra, pero nunca había pisado un conservatorio y ahora el «maestro» le enseña de forma estructurada y con metodología. Reconoce que tiene carencias en la técnica, pero también dice que está esforzándose. Ha aprendido «a corregir la postura de la mano y a tener un método de estudio». Y también se ha sentado ante un piano, «que solo lo había visto en fotos». Trabaja como orientador laboral en la Universidad y acude seis horas y media cada semana, todas las que comprenden el curso, y después ensaya mucho en su casa.

David Morros tiene 37 años y trabaja en una fábrica de corcho. De adolescente terminó cuarto de profesional de guitarra clásica y siempre había escuchado cantar a su padre. Así que, cuando oyó que su conservatorio iniciaba esta aventura, no se lo pensó.

El más joven se llama Oliver Grueso, tiene 17 años, estudia segundo de Bachillerato y compatibiliza el instituto con el flamenco y con sexto de profesional de guitarra clásica. «Estando en el conservatorio, entendí que tenía una oportunidad», dice alguien a quien siempre le ha gustado la tradición flamenca y el folclore español.

El nivel de los alumnos es muy dispar, pero ponen todo su empeño en compensarlo.

En estas clases entienden que el flamenco «no ha sido justo con Badajoz ni con Extremadura»

Manuel Márquez, profesor de cante, enseñaba en el conservatorio Fortea de Madrid cuando optó a la plaza en Badajoz. Dice que «todo se explica desde la perspectiva científica de la música y la matemática perfecta que es la música».

En estas clases entienden que el flamenco «no ha sido justo con Badajoz ni con Extremadura». Dicen que existe una tradición que está reflejada en los palos del flamenco, con tangos y jaleos, que estudian en el ciclo. Todo el mundo identifica las sevillanas con Sevilla, pero no los jaleos con Extremadura.

Eso también lo quieren cambiar y opinan que el conservatorio da la oportunidad de hacerlo por la puerta grande. Poniendo su empeño, ensayando y ensayando, ahí están los primeros flamencos del conservatorio.