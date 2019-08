Primero fue el hospital ASÍ NOS VA La obra del edificio de los Juzgados lleva un año parada. / CASIMIRO MORENO JUAN LÓPEZ-LAGO Martes, 20 agosto 2019, 09:30

Cuando la instalaron molaba, anticipaba un empujón a Badajoz muy necesario, pero hace un año que la fachada del nuevo edificio de los juzgados, en la Ronda Norte, pierde color. El solar entero palidece y las aves lo sobrevuelan buscando dónde instalarse. Con la obra ejecutada al 95 por ciento, la empresa entró en quiebra y aquel proyecto adjudicado en más de quince millones naufragó cuando divisaba la playa. Es una obra del gobierno central y tras aquel frenazo inesperado analicé la cuestión como oportunidad para que los políticos demostraran que saben cómo solucionar contratiempos.

Prácticamente un año después el edificio que va a agrupar las sedes judiciales dispersas por la ciudad, que va a modernizar este ensanche de San Roque, que va a reactivar comercio y hostelería en una zona que no despega, sigue parado. Nuestros gestores públicos se defienden con argumentos técnicos, explicaciones huecas, pero no han conseguido reanudar la obra a tiempo para que no multiplique su coste.

Es como si el caso reciente del antiguo Hospital Provincial, que mientras se quedó vacío fue expoliado por los humanos, arrasado por las aves y sus excrementos y cuya reparación generó una factura millonaria, no hubiera existido nunca.