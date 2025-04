«Es la primera vez que salimos de vacaciones desde la pandemia»

María José Franco es madre de dos jóvenes con autismo, Blanca, de 24 años, y Pedro, de 22. Además forma parte de la junta ... directiva de Plena Inclusión. Su hija Blanca lleva acudiendo a estos campamentos y estancias desde que tenía cuatro años, aunque su hermano Pedro comenzó más mayor. «Desde que probé a dejar a mis dos hijos en el campamento de respiro he visto el bien que nos hace, ahora quiero que vayan siempre juntos, necesitamos ese descanso»

María José vive dedicada a sus hijos y explica que si deja solo a uno de ellos en estas actividades pero no al otro, al final no supone un verdadero descanso y desconexión para ella. Aun así, confiesa que les escucha por casa hasta cuando no están y está deseando llamarles para ver cómo se encuentran. «Mi vida gira en torno a ellos, estos chicos necesitan las 24 horas de día dedicadas a ellos».

María José es funcionaria, trabaja de ocho a tres de la tarde, por lo que necesita la ayuda del Centro de día de Plena Inclusión en Montijo, donde reside. Además también está respaldada por la Ley de Dependencia le proporciona a una cuidadora que trabaja con sus hijos tres horas por la mañana y un rato por las tardes, para que ella pueda hacer los recados.

Esta ley solo cubre algo menos del 50% de lo que debe pagar a esta cuidadora. Sus hijos son mayores de edad por lo que la Junta de Extremadura reduce la ayuda económica. Esto se suma al hecho de que están en un centro de día y también es un factor para reducir el dinero de ayuda. «La Ley de Dependencia se ha degradado mucho con los años»

«Nosotros ya dependemos también de ellos» cuenta esta madre, que aunque sepa que le beneficia tomarse un respiro en los cuidados de sus hijos, los echa de menos y le cuesta desconectar.

Sus hijos no tienen un horario de sueño regulado, apenas duermen por las noches, lo que provoca que su madre tampoco pueda descansar. En su caso, ha tenido que escuchar comentarios de personas que se apenan de la situación de sus hijos o consideran que están enfermos. «Falta mucha concienciación social y normalización», afirma esta madre, quien defiende que en realidad se trata de personas que necesitan atención constante «pero no son tan diferentes».

Mariano Vizcaíno, coordinador de las actividades en la Rucab, insiste en que es fundamental para ellos estar en entornos sociales normales, «lejos de las batas de los hospitales». «Ellos están deseando salir a la calle, suelen pasar mucho tiempo en casa».

Por su experiencia, sabe que estos retiros son cruciales para las familias, que han dejado de lados sus vidas y se han olvidado de sí mismos para atender a sus seres queridos.

Algunos padres temen llevar a a sus hijos al programa de respiro familiar porque se sienten mal aceptando que necesitan dejar a sus hijos con otras personas. María José ya ha superado esa fase, sabe que si se cuida podrá prestar una mejor atención el resto del año y por primera vez desde que llegó la covid-19 disfruta de unas breves vacaciones con su marido.