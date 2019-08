La primera de primera PLAZA ALTA Guadalupe Porras, primera mujer en arbitrar un partido de primera división española. / EFE MILA ORTEGA Lunes, 26 agosto 2019, 09:31

Guadalupe Porras Ayuso es la primera árbitra asistente de primera división desde hace solo unos días. Y resulta, cuánto me alegro, que es de Badajoz. Debutó en Son Moix, jugaban el Mallorca y el Eibar y lo hizo muy bien, aunque me imagino al personal pendiente de su banderín, casi más que del partido. Lo contrario que ella que, desde el momento en que se pitó el inicio, solo estuvo pendiente de su trabajo y se olvidó de todo el mundo.

Muy emocionante, dijo, la primera vez en primera, la primera mujer... Mucha presión que gestionó como una gran profesional, centrándose en su cometido: «los protagonistas son los jugadores, no yo». Ahí está, no se pueden tener las ideas más claras. E igual de trasparente y firme estuvo en algunas cuestiones técnicas que le preguntaron. A mí no solo me gustó lo que dijo sino cómo lo dijo, de arbitraje sé poco y me remito a la alta calificación que le dieron los medios.

Menos mal que nadie le preguntó, en las entrevistas que yo he consultado, cómo conciliaba el arbitraje con su vida familiar, parece que vamos aprendiendo y no caemos en ese error tan repetido y falto de sensibilidad. Guadalupe es una persona, como cualquier hombre o mujer, apasionada del fútbol, exigente con su formación técnica y física. Mi enhorabuena y mis deseos de que tu carrera sea tan fructífera y exitosa como augura tu estupendo comienzo en la primera categoría. No creo que sea más difícil que el infierno de segunda, como decían los atléticos del Cholo, aunque la repercusión, no la responsabilidad porque todos los partidos merecen el mejor arbitraje, de señalar un fuera de juego a las estrellas de la mejor liga del mundo va a ser enorme.

Mucha suerte.