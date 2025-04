«El primer freno de la mujer somos nosotras mismas»

La escritora Yolanda Sáenz de Tejada presentó este viernes su último libro, 'El Club de las Creídas', en el V congreso Mujer Executiva 360º celebrado ... en Badajoz. En esta charla habla de la importancia de que cada mujer valore su trabajo para alcanzar el éxito.

-¿Por qué es importante entrar en 'El Club de las Creídas'?

-Nunca veremos a un hombre decirle a otro '¡qué creído!' cuando habla bien de sí mismo. Eso es cosa nuestra. A la sociedad no le ha interesado que nosotras tengamos luz propia y porque estamos educadas para no ser visibles. La palabra creída viene de creer. Si una se ha preparado una conferencia como la que he dado yo ahora y me preguntan qué tal la conferencia, yo tengo que decir bien. Porque me la he preparado muchísimo y tengo que saber que lo hago bien. Por eso es importante que nos lo creamos y que nos digamos 'Yo soy una creída'.

–¿Qué obstáculos se pone la mujer para no crecer?

–El primer freno de la mujer somos nosotras, que nos decimos que nosotras mismas no estamos preparadas para un puesto. No es una mujer de fuera, sino nosotras mismas. Quiero romper un mito: Las mujeres no somos enemigas. Las mujeres somos nuestras grandes aliadas, estamos para ayudarnos unas a otras. Hay mujeres malas como hombres malos. La sociedad ha querido que no nos unamos porque cuando las mujeres nos unimos somos invencibles, multiplicamos o triplicamos nuestro valor. Es fundamental que nos asociemos. Otro freno es decir que el éxito es mérito de un equipo, si una mujer lidera un equipo hay que saberlo. Porque si es hombre ya se encarga él de que se sepa. Eso es algo que también tenemos que aprender de ellos. Para liderar un equipo, las mujeres estamos educadas para conciliar, conversar y escuchar. Esas competencias que nos transmitieron para servir al hombre las debemos aprovechar ahora para nosotras.

-¿Cuál es la receta para tener éxito?

-El éxito te lo tienes que creer tú. Cuando yo era corista de Luis Miguel, iba a mi pueblo y tenía mucho éxito, pero yo no lo sentía como tal. Para tener éxito lo primero es sentirte poderosa, trabajar la parte interior, después ponerlo en valor, creértelo y tener visibilidad.

-¿Cómo se pasa de hacer los coros a Luis Miguel a ser una autora de éxito?

-También he sido corista de La Unión, Joe Cocker... Era un trabajo para pagarme la carrera. No quería vivir en Madrid, me volví a casa, empecé a tener hijas y me formé muchísimo como 'coach executiva' y 'coach sistémico'. Amplié la formación y estoy segura de que ahora es el mejor momento de mi vida. Me muevo por toda España con el estudio fijado en Linares.