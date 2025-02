Primer día de controles en la frontera con Portugal

Vehículos de Francia, España o Portugal han estado parados desde primera hora de la mañana en el paso fronterizo de Caya-Elvas ha estado controlado ... desde primera hora de este sábado por la Guardia Nacional Republicana (GNR). Este es uno de los 21 puestos fronterizos que el país vecino ha establecido para realizar controles de acceso a su territorio. Unas medidas de seguridad que Portugal ha establecido para reforzar la seguridad del interior del país con motivo de la visita del Papa Francisco realizará para estar presente en las Jornadas de la Juventud que se celebrarán durante la priemera semana de agosto.

Una operación que ha comenzado esta mañana y que en la frontera con Badajoz ha contado con 30 agentes. «El objetivo principal de esta operación es el control documental, es muy importante que todas las personas que intenten entrar en territorio nacional presenten el pasaporte o el documento nacional de identidad», explica Marco Cruz.

Sin esta documentación vigente no será posible acceder al país vecino durante las próximas semanas. Esta medida excepcional que ha tomado el Gobierno Portugués de control de fornteras no busca otro objetivo que garantizar la seguridad y la tranquilidad en el territorio luso. «Queremos asegurar todas las zonas, pero especialmente en los lugares donde se va a celebrar las Jornadas Mundial de la Juventud y la frontera es la primera barrera de proteción para ello», cuenta el Teniente Coronel y responsable del control de fronteras, Maco Cruz.

Unas jorndadas que se desarrollarán en Lisboa y que darán comienzo el próximo 1 de agosto y para las que se espera la llegada de unos 200 mil jóvenes de todas las partes del mundo.

Controles aleatorios

Los controles que se realizan a lo largo de los 1.234 kilómetros que tiene la frontera son de carácter aleatorio, es decir no se pide la documentación a todos los vehículos que acceden al territorio portugués. Así, Cruz asegura que los controles no se llevarán a cabo durante 24 horas seguidas, sino que coincidirán con los periodos más críticos de desplazamientos.

Además, también se realizan controles selectivos. Esto quiere decir más allá de la documentación se da el caso de vehículos muy específicos en los que llevan a cabo un registro. «El principal objetivo es el control documental pero ante sospecha de armas, droga o algún elemento que pueda constituir una amenaza se realizará el registro del vehículo», apunta.

Teniente Coronel y responsable del control de fronteras, Maco Cruz. PAKOPÍ

Este control ha cogido por sorpresa a muchos viajeros como Cristina Ramírez, que circulaba dirección Lisboa con su hija y su perro a pasar unos días de descanso. «Venimos de Madrid y vamos de vacaciones, no tenía ni idea que había este control, me he llevado la sopresa, pero no hemos tenido ningún problema. Me parece mejor que lo hagan así está todo controlado», afirma.

A otros como Manuel Plata no le ha gustado tanto el control que estaban realizando en el paso de Caya. «Llevo aquí un rato parado, voy a Elvas con frecuencia. Mi mujer trabaja ahí y esto lo que me está haciendo es perder el tiempo aquí parado», cuenta.

Una operación que tampoco beneficia mucho a Juan Rodríguez, propietario de la gasolinera que está junto a la frontera. «Con el control aquí para menos gente en la gasolinera y eso a mi no me viene bien. Pero me parece bien que lo hagan, deberían hacerlo más seguido, en las fronteras pasan muchas cosas«, afirma.

Este trabajador no percibe aún que haya aumentado el número de desplazamientos, hay que tener en cuenta que las Jornadas no darán comienzo hasta dentro de una semana. Será entonces cuando el volumen de circulación en las carreteras portuguesas sea mayor. «Se prevén atascos por lo que recomendamos a la ciudadanía que lleven agua y algo de comida en sus coches porque es muy probable que tengan que pasar horas en ellos hasta que lleguen a Lisboa», comenta Cruz.