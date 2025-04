El presupuesto se aprueba hoy entre las dudas del PSOE y el silencio de Vox

El alcalde, Ignacio Gragera, lleva hoy al pleno la aprobación de los presupuestos entre las críticas del PSOE y la desaprobación de la Intervención a ... la subida salarial de policías y bomberos.

La mayoría absoluta del PP permitirá sacar adelante unas cuentas que superan los 137 millones para el Ayuntamiento, y que alcanza los 139,2 si se tienen en cuenta los organismos autónomos. Vox no se ha pronunciado aún sobre el sentido de su voto y el PSOE sopesará hasta último momento si da su apoyo o vota en contra.

Los concejales del PSOE Sandra Caballero y Alejandro Mendoza han mostrado sus dudas. La primera porque la mayor parte de las inversiones (8,2 millones de 11) se financian con la venta de nueve parcelas en la margen derecha. Si las empresas no compran ese suelo, no se podrán hacer inversiones. Sandra Caballero asegura que el incremento del capítulo 2, el destinado a pagar las subcontratas, hace que el Ayuntamiento no pueda invertir. Por su parte, el edil del PSOE Alejandro Mendoza está preocupado porque la Intervención desapruebe el alza salarial a Bomberos y Policía Local.

«Aprobar las propuestas en Pleno a pesar de las advertencias realizadas por la Intervención, obliga a los miembros corporativos a asumir elevadas responsabilidades de conformidad con lo establecido en el artículo 78.2 de la Ley de Bases del Régimen Local, responsabilidades que el Grupo Municipal Socialista no está dispuesto a asumir», dice. Para el Gobierno local, el informe que desaprueba la subida salarial recoge una «opinión subjetiva» de la interventora, Raquel Rodríguez.