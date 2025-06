Prestar tu casa en Extremadura para poder irte de vacaciones por Europa

María Isabel Hidalgo Lunes, 23 de junio 2025, 07:27 Comenta Compartir

En Semana Santa Víctor Gallego, su mujer y sus tres hijas quedaron en Ciudad Real con un desconocido y su familia para intercambiarse las llaves de sus casas. Querían pasar unos días fuera, conocer otra ciudad cerca de la costa, y decidieron irse a Murcia.

Allí se alojaron en casa de una familia que ofrecía su vivienda a través de una plataforma de Internet para hacer intercambios.

«Hace tres años que viajamos haciéndolo así. Unos amigos nos hablaron de este sistema porque sale muy caro viajar en familia, y como disponemos de dos viviendas decidimos probar y nos encantó. Es infinitamente más económico y mucho más cómodo que un hotel», señala Gallego.

«Creo que el futuro del turismo está en el ahorro que consigues con los intercambios», dice Víctor Gallego

A través de una plataforma para intercambiar casas Víctor contactó con una familia de Murcia que quería venir a conocer Extremadura, él les ofreció su segunda vivienda, que tiene en Cáceres, y la familia pacense se fue a Murcia. «Quedamos a mitad de camino para conocernos, comer juntos e intercambiarnos las llaves. Estuvimos en un chalet que ellos tienen en primera línea de playa y ellos en nuestra casa con piscina cerca de la plaza Mayor de Cáceres».

Este ha sido su último viaje, en los últimos tres años han hecho casi una veintena, y Víctor estima que en esta Semana Santa ahorró algo más de 1.000 euros. «El intercambio es totalmente gratuito, no hay que pagar nada más allá de la cuota anual por utilizar la plataforma que da acceso a las viviendas en todo el mundo», explica Víctor a HOY.

El coste por registrar su casa para los intercambios es de 140 euros anuales, aunque también se puede utilizar de forma gratuita. Este sistema, que está muy extendido por Europa, apenas cuenta con una decena de casas disponibles en Badajoz. Tiene una serie de normas, como publicar fotos de la casa, explicar sus características y hablar sobre los miembros de la familia y sus gustos.

Ampliar Víctor con su familia en un intercambio en Portugal.

Además, hay que dar los datos de una tarjeta de crédito con la que abonar la cuota anual y el DNI del propietario de la vivienda.

Con todos estos datos, el sistema puntúa la casa en función de sus características. Son necesarios para hacer el intercambio. «Cada vez que alguien se aloja en tu casa obtienes puntos que puedes canjear para alojarte en otro lugar, la nuestra esta valorada en 250 puntos, que es lo que nos otorga la plataforma cada vez que alguien se queda en ella».

Pero Víctor no siempre hace el intercambio, el primer viaje que hizo con su familia fue a Valencia. Pasaron allí cinco días, pero los propietarios de la casa donde se alojaron viajaron a otro lugar, no a Extremadura. La experiencia fue tan positiva que desde entonces no ha vuelto a alojarse en ningún hotel o apartamento. «Me he acostumbrado a viajar así y ya no busco hoteles, solo casas así. Para mí es mucho más cómodo porque tienes de todo y una calidez que no encuentras en un hotel, donde la habitación es mucho más fría», dice convencido que en España la gente no está tan acostumbrado a utilizar este sistema para viajar, como sí lo están en Europa.

Precisamente a Francia, Bélgica y Suiza van a ir este verano. No harán intercambio con ninguna familia, lo harán consumiendo los puntos que tienen acumulados, y ya tiene ofertada su vivienda de Cáceres para que alguien la ocupe en este período. Además, en los próximos meses también realizará los intercambios con su casa de Badajoz.

15 solicitudes

Los intercambios también son un indicador de las tendencias de la sociedad a la hora de viajar. En los tres años que lleva ofreciendo su casa, este ha sido el que mayor número de solicitudes ha recibido para alojarse en Semana Santa. Quince fueron las peticiones que le llegaron para pasarla en Cáceres. «Ha sido un boom, hay que tener en cuenta que la ciudad es Patrimonio de la Humanidad y que sus procesiones son Fiesta de Interés Turístico Internacional», dice Víctor, que revela que sí tuvo miedo la primera vez que dejó su casa.

«Es inevitable no sentir algo de desconfianza, la compramos muy estropeada, hicimos una reforma en la que pusimos mucho cariño y al principio temes por quien entrará, pero al final todos dejamos nuestras casas, con lo cual estamos en las mismas condiciones», señala al explicar que cada propietario pone las normas de la estancia. Desde el número de inquilinos hasta si es necesario llevar la ropa de la cama.

Las reseñas que deja la gente y el número de intercambios que han realizado es lo que aporta seguridad, por la experiencia en esta nueva manera de viajar.

Un método poco extendido en Badajoz, que Víctor ha dado a conocer contando su experiencia. «Creo que el futuro del turismo esté en los intercambios que te permiten ahorrar en alojamiento», reflexiona este viajero, que en verano recorrerá 5.000 kilómetros para conocer Europa quedándose en casas de desconocidos.

Comenta Reporta un error