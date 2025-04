«He presentado la solicitud porque quiero proteger a las personas»

Hace unos días que Elena Bernardo entregó su solicitud de voluntaria en el Parque de Bomberos del Ayuntamiento de Badajoz. La sede de este grupo ... que se fundó en 1985 quedó integrada en este parque, al que también presta apoyo en situaciones de emergencia.

Este voluntariado no es el primero que realizará la joven de 21 años, que ya forma parte de Cruz Roja. Aún así tendrá que pasar por el periodo de formación de 30 horas, de forma que su tiempo libre los próximos fines de semana lo dedicará al curso con el que obtendrá los conocimientos para actuar en incendios, primeros auxilios, transmisiones, interacción con personas y seguridad vial.

«Siempre me ha gustado hacer voluntariado porque me lo han inculcado desde pequeña en casa», explica.

Lo que le llamó la atención a Elena es que se desarrolla dando protección a personas. «Me gusta contribuir a que las personas se sientan protegidas y la satisfacción que te queda cuando ayudas a una persona es enorme», relata.

La joven está muy satisfecha por unirse a Protección Civil y ser una de las nuevas voluntarias. Para ella la pérdida de miembros se debe a que falta concienciación en los jóvenes. «A veces mis amigos me preguntan si me pagan por esto y cuando les digo que no, me miran raro. Hoy día parece que todo hay que hacerlo a cambio de algo», comenta.

El jefe de la sección de voluntarios de Protección Civil, Jerónimo Hernández, espera que la inscripción de Elena no sea la última y sean muchos más los pacenses que se pases estos días por su sede para entregar su solicitud para regalar su tiempo.