Los Premios IPfest Extremadura 2025 se entregarán el 20 de noviembre

Se reconoce la excelencia en la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento científico y tecnológico en la región

Redacción

BADAJOZ.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 02:00

Los II Premios Nacionales a la Transferencia de Conocimiento y Tecnología se entregarán en Badajoz el 20 de noviembre. Fundecyt-Pctex, dependiente de la ... consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, organiza esta segunda edición de los Premios IPfest Extremadura 2025, que reconocen en el ámbito nacional y regional la excelencia en la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento científico y tecnológico que se produce en la región.

