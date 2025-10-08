Los Premios IPfest Extremadura 2025 se entregarán el 20 de noviembre

Los II Premios Nacionales a la Transferencia de Conocimiento y Tecnología se entregarán en Badajoz el 20 de noviembre. Fundecyt-Pctex, dependiente de la ... consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, organiza esta segunda edición de los Premios IPfest Extremadura 2025, que reconocen en el ámbito nacional y regional la excelencia en la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento científico y tecnológico que se produce en la región.

Pueden presentarse al reconocimiento investigadores, grupos de investigación del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación, estamentos públicos, asociaciones no gubernamentales, organizaciones y empresas privadas.

Para nominar a los candidatos basta con acceder a la web habilitada para el evento y presentar las candidaturas hasta el 31 de octubre, abiertas al público general, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Evento nacional

IPfest 2025 se celebrará de forma simultánea en 17 ciudades españolas, una por cada comunidad autónoma, consolidándose como el mayor evento nacional dedicado a la transferencia de conocimiento y la innovación. Además de Badajoz, las sedes incluyen ciudades como Sevilla, Zaragoza, Vigo, Valencia, Bilbao, Barcelona, Madrid o Murcia, entre otras, que acogerán actividades, encuentros y la entrega de los premios.

Entre los galardones, que incluyen categorías tanto nacionales como regionales, destacan el Premio a la Trayectoria Profesional y el Premio Rookie, junto a distinciones como Divulgación, conCIENCIA, Scale Up, Startup de Base Tecnológica y Patente con más repercusión, que valoran desde la comunicación y el impacto social hasta el crecimiento empresarial y la innovación tecnológica.

Completan la convocatoria el Premio da Vinci a las Humanidades y el Premio al Impulso Investigador a la Transferencia de Conocimiento, que ponen en relieve la integración de ciencia, arte y humanidades, así como la labor de quienes impulsan la transferencia en el ámbito investigador.

El programa de IPfest 2025 dará inicio a las 16.30 horas en el Campus Universitario con la ponencia inaugural del catedrático Fernando Sánchez Figueroa, centrada en la transición de la investigación de excelencia al mercado internacional, destacando su experiencia en la creación de spin-offs y su trayectoria en la transferencia de resultados de investigación.

A continuación, se celebrará una mesa redonda sobre referentes en transferencia de ciencia y tecnología, en la que participarán directores y responsables de I+D de universidades, centros tecnológicos y empresas, moderada por la Universidad de Évora.

La tarde continuará con los discursos de los nominados, la entrega de los premios y concluirá con la clausura, cerrando así una jornada dedicada a reconocer la innovación, la transferencia de conocimiento y el impacto de la colaboración entre investigación y empresa.