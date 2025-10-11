Los Premios ‘Ciudad de Badajoz’ se entregarán el próximo viernes

Redacción BADAJOZ. Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Badajoz entregará el próximo viernes 17 de octubre los Premios de la ciudad en sus siete categorías culturales, que cuentan con novedades en Escultura con un único galardón dotado de 9.500 euros.

El concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, presentó ayer esta nueva edición de los Premios ‘Ciudad de Badajoz’, que tienen como objetivo tanto el fomento de la actividad artística como el desarrollo creativo e intelectual de la sociedad, además de dar valor a todas las creaciones culturales de los artistas en sus siete disciplinas: Música, Fotografía, Pintura, Escultura, Periodismo, Novela y Poesía.

Estos galardones suponen un impulso de la ciudad como referente cultural en toda España, ya que su «prestigio» no solo viene dado por la dotación económica que tiene cada uno de ellos, sino por la «gran» calidad de los jurados, así como de las comisiones lectoras. Unos miembros del jurado que, como detalló, son personalidades referentes en sus disciplinas y relevantes a nivel nacional, tanto en el ámbito cultural, artístico y académico.

De igual modo, Casablanca explicó que Badajoz asume con estos premios un compromiso con artistas, autores y creadores y que suponen igualmente la adquisición de un «importante» patrimonio cultural para todos los ciudadanos que posteriormente se expone para el disfrute de todos.

Al igual que en otros premios de similar prestigio y dada la cantidad de obras recibidas, estas son seleccionadas – especialmente en el caso de Poesía y Novela– por comisiones previas que permiten que se cuente con una preselección de trabajos antes del fallo, que tendrá lugar el próximo 17 de octubre. Ese día los jurados, procedentes de toda España y en esta ocasión también con personalidades de carácter internacional como la artista suiza afincada en Almería Gabrielle Graessle, se reúnen durante toda la mañana para valorar las obras y decidir los ganadores, que se conocerán a partir de las 20.30 horas en una gala que tendrá lugar en el Espacio Cultural Santa Catalina presentada por la periodista Irene Rangel con la actuación del joven pianista Rafael Álvarez-Buiza.