Una persona aparece sobre las vías del tren cerca de Badajoz

Una persona ha tenido que ser atendida a mediodía tras ser descubierta sobre las vías del tren en las inmediaciones de la estación de Badajoz.

Según confirma Adif, el suceso ha tenido lugar alrededor de las 13 horas cuando el maquinista de un tren ha visto a una persona tendida sobre las vías. En ese momento el trabajador «ha llamado al centro de control de Adif para dar el aviso y desde allí han realizado la llamada de auxilio», como establece el protocolo, explican desde la entidad ferroviaria.

En unos primeros instantes se informó de que esa persona había caído desde un paso elevado de la estación pacense, pero en realidad apareció en una zona situada a más de un kilómetro y donde no hay ese tipo de infraestructuras.

Adif asegura que en ese momento no circulaba ningún tren, por lo que no ha habido que lamentar daños por atropello. Igualmente explica que no se ha visto alterado el tráfico de los convoyes.