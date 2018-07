El precio de una bolsa de plástico 02:17 Varios vecinos de Badajoz afirman que cuando les cobran por una bolsa de plástico, deciden no comprarla NATALIA PUEBLA Miércoles, 25 julio 2018, 07:53

El pasado 1 de julio entró en vigor la ley que prohíbe que cualquier comercio, ya sea una gran superficie o una pequeña tienda, regale bolsas de plástico de entre 15 y 50 micras, que son las que más se utilizan hoy en día.

Yolanda Cabezudo, dependienta de una pequeña tienda de cosmética, asegura que «hasta que no se cobra una bolsa, realmente la gente no se conciencia de que la bolsa de plástico no sirve para nada».

Varios vecinos de Badajoz afirman que cuando les cobran por una bolsa de plástico, deciden no comprarla. Esto hace que disminuya su consumo y que la gente empiece a usar las que llaman 'bolsa de usar y guardar'.

Juan Luís Chávez, agente del medio natural, considera que es una cuestión de educación lo que hace que el campo se encuentre repleto de este tipo de basura que no se puede reciclar.

Pero no todos están de acuerdo con la medida de cobrar por el uso de bolsas de plástico.

«Si pusieran una bolsa de 50 centímos nadie las consumiría, pero un céntimo es solo un céntimo menos», afirma Lidia, vecina de Badajoz. Añaden que estas bolsas de plástico deberían retirarlas de forma radical y sustituirlas por otros materiales que no afecten al medioambiente como lo hace el plástico.

Vicente Minino, que es comercial de bolsas de plástico, cuenta que la venta ha disminuido, que la gente no sabe aún qué hacer con respecto a comprar las bolsas de plástico o no. «Espero que esto se relaje con el paso del tiempo», concluye.