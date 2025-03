Precintan los columpios del parque infantil de Condes de Barcelona en Badajoz

Los vecinos del paseo Condes de Barcelona han llamado la atención estos días sobre la necesidad de que sean reparados los columpios de uno de ... los parques infantiles que existen en la zona.

El problema ha surgido tras venirse abajo la barra que soporta dos de los asientos con los que cuenta el columpio del parque infantil de la plaza Emilio Rodríguez Olivera.

Más de un padre suele aprovechar las vacaciones de verano para que sus hijos se entretengan en un parque infantil. Estos lugares, llenos de toboganes, columpios y otros juegos, son ideales para que los más pequeños se diviertan y socialicen con otros niños que hay en el lugar.

Pero son tan populares que aún son visitados por chavales que dejan de ser niños y pasan a ser adolescentes.

En Condes de Barcelona es frecuente que, cuando los pequeños dejan el parque libre, acudan para encontrar un lugar que sirva para lo mismo que cuando eran pequeños: divertirse y socializar con otros chicos de su edad.

El problema viene cuando estos jóvenes utilizan los juegos del parque. Suelen estar diseñados para niños de 3 a 12 años, pero no para mayores de 13 años, lo que provoca que sea un peligro y puedan romper algo.

Esto es lo que ha pasado recientemente en una zona infantil que se encuentra en la plaza Emilio Rodríguez Olivera, justo al lado del paseo Condes de Barcelona. Las familias del barrio se lo han encontrado roto esta semana.

Los vecinos esperan que sirva de ejemplo para que los chicos de mayor edad eviten usar las zonas infantiles

La barra que soporta los asientos apareció en el suelo y hay otro tubo con un extremo fuera del soporte donde se sujeta, por lo que puede caer en cualquier momento. Para evitar que haya un accidente toda la estructura ha sido rodeada con una cinta policial que impide el paso.

La situación ha provocado descontento entre los niños que acuden al parque por no poder usar esta atracción. Por suerte, existe otra zona infantil al otro lado del paseo Condes de Barcelona.

Ángel Castilla, un padre que vive en la zona y acostumbra a llevar a sus hijos a estos lugares, comenta que suelen acudir por las noches grupos de adolescentes de cinco o seis personas, todos ellos de edades comprendidas entre los 15 y 16 años. Una vez allí, suelen utilizar las instalaciones. Piensa que se deben haber sentado en el columpio y que, al no estar diseñado para soportar tanto peso, acabó cediendo y cayó al suelo.

«No fue intencionado»

Castilla asegura que este acto no se puede considerar vandalismo, pues los adolescentes que frecuentan los parques simplemente se dedican a charlar. No hacen ruidos que molesten ni abusan de las instalaciones. Según él, el columpio se cayó. «Pero no fue intencionado, sino un accidente», afirma.

Por otro lado, insiste en que en los parques hay peligros para los niños. Al principio había árboles que han acabado siendo talados. Ahora en el suelo de caucho hay huecos en el que sobresalen los tocones, y en otros simplemente hay un hueco abierto. Esta situación puede causar accidentes en caso de que algún niño se tropiece o golpee con el tronco.

Otros vecinos de Condes de Barcelona son más duros con los causantes del problema. Creen que deberían dejar el parque para los niños más pequeños y evitar así destrozos. «Esta vez han tenido suerte porque la barra no les ha dado en la cabeza, pero la próxima puede acabar peor», alerta un vecino que presenció los hechos.