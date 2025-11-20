HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los diputados, reunidos en el pleno este jueves para aprobar los Presupuestos de la Diputación de Badajoz. HOY

Diputación de Badajoz

La Diputación de Badajoz aprueba los presupuestos de 2026, que el PP tacha de «sectarios»

Los populares rechazan apoyar las primeras cuentas de Raquel del Puerto, que ascienden a 356 millones, porque a su juicio prima a pueblos del PSOE

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Jueves, 20 de noviembre 2025, 21:02

Comenta

Los populares en la Diputación de Badajoz han rechazado los Presupuestos de la entidad provincial para el próximo año, que ascienden a 356 millones de ... euros y suponen un cifra récord.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2

    Pedro Sánchez llama desde Mérida a la movilización para mantener las políticas del PSOE
  3. 3

    Tráfico ultima la preparación de los nuevos radares en Mérida, que funcionarán en 2026
  4. 4 El queso de un pueblo de Badajoz, premiado en los World Cheese Awards 2025
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6 Tres detenidos por gastar 8.000 euros en gasolina con una tarjeta de un centro de educación especial de Badajoz
  7. 7 Tres afortunados en el sorteo de la Bonoloto ganan más de 58.000 euros este miércoles
  8. 8

    Habrá un radar de tramo en la avenida de Elvas de Badajoz
  9. 9 Vuelve la baliza V16 de Lidl que se agotó en horas: a precio reducido
  10. 10 Estafan casi 10.000 euros a un vecino de Valverde de Leganés haciéndole creer que su hija necesitaba dinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Diputación de Badajoz aprueba los presupuestos de 2026, que el PP tacha de «sectarios»

La Diputación de Badajoz aprueba los presupuestos de 2026, que el PP tacha de «sectarios»