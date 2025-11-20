La Diputación de Badajoz aprueba los presupuestos de 2026, que el PP tacha de «sectarios»

Los populares en la Diputación de Badajoz han rechazado los Presupuestos de la entidad provincial para el próximo año, que ascienden a 356 millones de ... euros y suponen un cifra récord.

El portavoz del PP en la institución, Juan Antonio Barrios, ha explicado la negativa por varios motivos. Entre ellos, ha acusado de «sectarismo» al gobierno provincial y de primar a los ayuntamientos gobernados por el PSOE en el reparto de fondos. Ha puesto como ejemplo la distribución en los últimos dos años de 46 millones destinados a Reto Demográfico. De estos, 39 han beneficiado a corporaciones socialistas y siete a ayuntamientos con alcaldes populares. En estos nuevos presupuestos de 2026 se prevé la construcción de seis depuradoras, cinco de ellas están en municipios gobernados por el PSOE. Incluso se ha referido al reparto de clases del Patronato de Tauromaquia y ha asegurado que se imparten más en pueblos con alcaldes del PSOE.

«¡Cómo se nota que estamos en campaña electoral!», ha replicado la diputada de Economía, Carmen Yáñez. Tanto esta como la presidenta, Raquel del Puerto, han refutado las acusaciones de sectarismo tanto como han recordado que la Junta de Extremadura ha penalizado a los municipios con alcaldes del PP al repartir el 99% de unos fondos destinados a deporte a municipios con gobiernos socialistas. También ha reducido su aportación a la institución provincial en siete millones de euros.

«¡Cómo se nota que estamos en campaña electoral!» Carmen Yáñez Diputada socialista delegada de Economía y vicepresidenta segunda

Controversia en el pleno

La controversia ha dominado el pleno de la institución provincial, que ha sacado adelante las primeras cuentas de la nueva presidenta, Raquel del Puerto, con la mayoría absoluta que le otorgan los votos del PSOE en la provincia. Del Puerto tomó el relevo a Miguel Ángel Gallardo el pasado verano tras la dimisión del secretario general del PSOE extremeño y candidato a presidente de la Junta el próximo 21-D.

Del Puerto ha defendido sus presupuestos, que ascienden a 321 millones de euros estrictamente de la institución (3,5% más que este año). Con las transferencias a sus organismos autónomos, como el organismo encargado de la política medioambiental (Promedio) como los Bomberos (CPEI), las cuentas superan los 356 millones de euros.

Esta cifra supone, en total, una diferencia de 20 millones de euros con respecto a este 2025. El PP tampoco respaldó los presupuestos del ejercicio en curso. Los números de 2025 ya fueron también los más altos de la historia con 338 millones de euros en global. Esto lo ha recordado el portavoz del PP, Juan Antonio Barrios, que también ha dicho que por el hecho de ser cuantiosos no significan que sean los mejores. Sobre todo, si no se cumplen en su totalidad. Hasta septiembre pasado, se había ejecutado el 70% del presupuesto actual.

La vicepresidenta segunda de la institución, Carmen Yáñez, que es la diputada de Economía Sostenible, Contratación Estratégica y Patrimonio, ha defendido las cuentas como «equilibradas» y destinadas a «reforzar el tejido social y económico de la provincia», así como generadoras de empleo. Esta ha recordado que la institución carece de deuda tras amortizarla el año pasado.

21 millones de euros para carreteras de la provincia

La Diputación se estructura en once delegaciones y es la de Infraestructuras, Movilidad y Territorio, la que requiere de más dinero para funcionar. Dispondrá de 75,8 millones de euros, lo que supone un 23,5% del total del presupuesto municipal y un 10% más que en 2025. Ha crecido, de hecho, en 7,1 millones de euros con respeto al ejercicio anterior. Hay más dinero para carreteras, un 28,6% extra, con 20,9 millones de euros y 27,6 millones de euros para cooperación con otras administraciones.

Esta delegación engloba casi 24 millones para planes provinciales propios, entre los que destacan: Plan Diputación Contigo (12 millones), Plan de Reto Demográfico (8 millones), Plan de Accesibilidad (700.000 euros), Plan de Emergencia o Necesidad (505.000) y Plan de Murales Municipales (500.000 euros). Destina igualmente 1,2 millones de euros para que los proyectos financiados con los fondos europeos Edil puedan echar a andar a partir de enero y 2,6 millones para rehabilitar el Museo de Bellas Artes de Badajoz (MUBA).

Más para empleo, cultura y digitalización

A Economía Sostenible se consignan 42,4 millones de euros, otra de las cifras más altas; y otros 19 millones de euros (5,2 millones más que el año pasado) van a políticas públicas de empleo, pensadas para fijar población en los municipios. Habrá un plan de empleo de siete millones de euros. A Identidad Cultural, Jóvenes, Deportes, Bienestar Social y Cooperación Internacional destina 31 millones de euros, lo que supone un incremento del 10%.

A Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Territorial se aportan 15,8 millones de euros, que a pesar del empeño de estas cuentas por luchar contra la despoblación, es uno de los capítulos que merma sus fondos porque se han terminado algunos programas.

Por el contrario, una de las delegaciones que más crece es la de Innovación y Administración Digital, al subir sus fondos un 71,2% hasta los 15,7 millones de euros para impulsar la digitalización en la provincia.

A Sostenibilidad Ambiental se destinan 9,3 millones de euros, con los planes de autoconsumo municipales como una de las partidas más importantes. Y para cooperación municipal se consignan 5,4 millones de euros. Al área de Presidencia y Relaciones Institucionales aportan 9,6 millones de euros. Igualdad recibe 2,5 millones.

Pero, ¿de dónde sale todo este dinero? Según el portavoz del PP, Juan Antonio Barrios, el 93% de los ingresos proceden del gobierno y de los impuestos.

«El 93% de los ingresos proceden del Gobierno y de los impuestos» Juan Antonio Barrios Portavoz del PP en la Diputación de Bada

Además de los recursos propios, para 2026 subirán los fondos procedentes de Europa y esperan más dinero del Estado. Carmen Yáñez, diputada de Hacienda, ha destacado que recibirán seis millones más de los previstos por parte del Estado. En total, 13 millones de euros, que compensarán la reducción de la Junta de Extremadura, que ha cifrado en siete millones de euros, como se ha indicado antes.

De la financiación local proceden 207.953.953 euros; mientras que hay otros 76,4 millones de euros que salen de fondos propios y 37,1 millones de euros que se toman de los remanentes de tesorería. Estas son las principales partidas de ingresos que un presupuesto récord que acerca a la institución a los 357 millones de euros.

Cambios en la relación de puestos de trabajo

Por otro lado, este jueves también se ha aprobado una modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT). El PP ha votado a favor de la amortización de plazas obsoletas, el cambio de la funciones de la gerente del Organismo Autónomo de Recaudación y la creación de otros puestos, por lo que ha salido adelante por unanimidad.

Además, la Diputación espera una jubilación de gran parte de sus trabajadores y de ahí que hace falta un estudio sobre las necesidades, así como la creación de nuevos perfiles digitales. Ese estudio se realizará en el primer trimestre del próximo año, según ha anunciado el vicepresidente primero, Juan María Delfa.