El PP retira una moción en Badajoz en la que reprobaba a Sánchez por su «desprecio al municipalismo»

El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que se plantea su continuidad al frente del Ejecutivo, ha llevado a los populares de Badajoz a retirar la moción que habían presentado al pleno de este jueves para «reprobar las palabras del presidente del Gobierno por su desprecio al municipalismo«.

La portavoz del Gobierno local, Gema Cortés, ha argumentado este jueves que «no van a formar parte del circo» que ha organizado el presidente porque «los ciudadanos quieren que nos pongamos a trabajar, no que el presidente se esconda cinco días». «Nosotros seguiremos en lo importante que es Badajoz y con los concejales... por eso retiramos esta moción porque quizás, y si la suerte nos acompaña, no tendremos que oír a este presidente» tras una hipotética dimisión el próximo lunes.

El portavoz socialista, Ricardo Cabezas, ha querido responder a estas palabras de Gema Cortés. Pero el alcalde, Ignacio Gragera, se lo ha impedido. «No hay moción y por tanto, no hay debate».

Después, en otro debate, el portavoz de Vox, Marcelo Amarilla, se ha referido a Sánchez como 'felón' y el socialista Cabezas se ha quejado al alcalde. Gragera ha respondido «no creo yo, no creo....» y en esos segundos se ha oído un murmullo como que iba a permitir el «insulto» que el PSOE pedía retirar. Pero el propio alcalde ha solicitado a los concejales que eviten ese tipo de palabras unos instantes después.

Estas han sido las referencias en el pleno de este jueves al escenario abierto por Pedro Sánchez en la tarde del miércoles en la política española. El pleno ha seguido después con sus propios debates locales y asuntos de trámites, que ha votado por primera vez la concejala María Jesús Salvatierra. Se ha incorporado este jueves al grupo municipal de Vox tras la dimisión de Javier Liso en febrero.

El alcalde, Ignacio Gragera, ha conseguido en estos meses acortar las sesiones y centrar a los concejales en los asuntos de ciudad. Pero, a pesar de ello, este jueves se han enredado en los debates.

Las pedanías y la Diputación

Durante bastante tiempo se ha debatido sobre las pedanías. Primero, a iniciativa del PP para reclamar a la Diputación que recupere las subvenciones a los ocho poblados que tiene la ciudad. Segundo, a iniciativa del PSOE, que pedía a la Junta dinero para poner en marcha centros de ocio alternativos en las pedanías. Las dos fueran aprobadas a pesar de los largos debates que generaron.

Los populares sacaron adelante su moción sobre las pedanías con el apoyo de Vox y con el PSOE en contra para que el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, vuelva a incluir a las pedanías de la ciudad en el plan de subvenciones para los municipios denominado 'Diputación Contigo'.

Gallardo ya explicó hace meses que el Tribunal de Cuentas había expresado su disconformidad con que la institución continuara otorgando subvenciones a las pedanías de la provincia por su consideración jurídica y que eso perjudicaba a 53 en Badajoz. Entre ellas se incluyen los ocho poblados de la ciudad.

Esto ha causado cierto descontento en las propias pedanías, que han visto cómo se quedaban fuera de unas cantidades que oscilaban en función de la población y que ascendía a 60.000 euros de media.

El portavoz de los socialistas, Ricardo Cabezas, ha insistido en que la Diputación se ha visto obligada a sacar a las pedanías de esa línea de financiación y ha advertido que la Diputación invierte en la ciudad. Ha anunciado que hace solo unos días firmaron la partida de 450.000 euros para amueblar el futuro centro de Artes y Oficios Adelardo Covarsí, que se trasladará este verano al antiguo colegio San Pedro de Alcántara tras la rehabilitación que ha financiado el Ayuntamiento. O el dinero con el que también mejorarán el edificio del Teatro López de Ayala. Por ello, Cabezas (que también es diputado de Gobierno en la institución provincial) ha advertido qué haría el Ayuntamiento si la Diputación dejara de contribuir en la ciudad.

Poco después, la concejala socialista Sara Durán ha pedido 20.000 euros al año a la Junta de Extremadura para fomentar actividades de ocio alternativas en los poblados. «No deja de ser paradójico que ustedes pidan a otra administración (la Junta) lo que no hacen desde la suya (Diputación)», le ha respondido el popular Juan Parejo. Y, además, le ha afeado a Sara Durán haber sido directora general de Juventud de la Junta entre 2019 y 2023 y no ha realizado inversiones en ninguna pedanía.

El PP ha querido introducir una enmienda para pedir fondos a la Diputación y al Gobierno de España para las pedanías, pero el PSOE lo ha rechazado. Aun así, el PP ha votado 'sí' a esta reclamación.

El PSOE ha presentado otra propuesta para elaborar un 'plan de acción de puntos negros' en el que se marcarían las zonas de la ciudad en las que una mujer puede sentirse intimidada. Se ha hablado de zonas sin iluminación suficiente, por ejemplo. Durante el debate, el portavoz de Vox, Marcelo Amarilla, ha considerado que los hombres no tienen presunción de inocencia y se ha referido a la inmigración como posibles culpables de ataques a las mujeres. El PP se desmarcó de esas declaraciones al apoyar la moción del PSOE y aislar a Vox, únicos en votar en contra.

El PP tampoco le dio su voto a Vox cuando propuso una ordenanza reguladora de subvenciones a las asociaciones de vecinos. El concejal de Hacienda, Javier Gijón, defendió que están realizando un plan estratégico de subvenciones en el que estarán integradas. Ha explicado que, al menos, el Ayuntamiento destina 118.000 euros en subvenciones más otros 64.000 euros en el pago de alquileres de las sedes. Y a esto añadió los gastos de luz y otros consumos. El portavoz socialista, Ricardo Cabezas, ha acusado al PP de «no saber cómo funcionan las asociaciones, ni tampoco que reciben ese dinero a final de año». El delegado de Hacienda ha respondido que las subvenciones se abonan cuando se justifican.

En este debate, el responsable de Hacienda, Javier Gijón, ha hecho referencias al dinero que han dejado de recibir las pedanías por parte de la Diputación: «Ustedes no buscan dinero para las pedanías en la Diputación -ha espetado el concejal de Hacienda a Cabezas-, pero sí para el hermano de Pedro Sánchez».

Ordenanza de ruido y nuevo Marcelo Nessi

Más allá de debates políticos y propuestas, el pleno ha aprobado diversos asuntos de trámite.

Entre ellos, y por la vía de urgencia, la nueva ordenanza que regula el precio del agua. Esta subirá el recibo de los pacenses en un 58% a partir de este verano y permitirá al Ayuntamiento dejar de afrontar el déficit de Aqualia cada año. El PSOE ha votado en contra «porque los ciudadanos salen perjudicados» y no ven «serio» el informe de datos que acompaña la decisión. Vox, por su parte, se ha abstenido. Pero la mayoría absoluta del PP la ha aprobado.

También por urgencia se ha autorizado la ordenanza que regula las zonas de bajas emisiones. Esta determina que el Casco Antiguo de Badajoz estará limitado a 20 por hora con prioridad peatonal y se ha aprobado por el PP y PSOE, con la abstención de Vox.

Además, los ediles han dado el visto bueno definitivo a la ordenanza sobre contaminación acústica. El socialista Ricardo Cabezas ha criticado que la Policía Local no vaya a poder hacer cumplir la norma. «Porque no tienen sonómetros ni tampoco se les ha formado para comprobar si se sobrepasan los ruidos desde un domicilio. Al final sacamos ordenanzas para las que no tenemos herramientas ni medios para hacerlas cumplir», ha dicho Cabezas, aunque ha votado a favor del texto.

«Señor Cabezas, no lo ha entendido», le ha respondido Carlos Urueña, edil de Urbanismo. «Lo que se dice es que no se puede sancionar por emisiones de ruido, que es medible como la velocidad, pero no se puede medir con un policía y un sonómetro. No se trata de sancionar un grito, sino que la Ley es muy exhaustiva. Esto se refiere a una vivienda, un coche con un claxon o gente cantando... La Policía se acercará al lugar, ordenará que cese esa actuación y si no lo hacen, podrán sancionar por desobediencia», ha añadido Carlos Urueña.

Por otro lado, y también por unanimidad, se ha aprobado la modificación puntual de ordenación detallada del PGM para posibilitar que la Junta construya el nuevo Marcelo Nessi. Los presupuestos regionales destinan 11 millones de euros a esta obra que será posible al cambiar el uso de suelo, que tenía hasta ahora uso de zonas verdes y dotacional educativo y se ha cambiado para que sea equipamiento de bienestar y asistencial.

Además, los ediles han dado el visto bueno a la subida de tarifas del aparcamiento de Conquistadores. El bono se incrementa hasta los 41,66 euros al mes más IVA y 0,022 euros por minuto, según el edil de Hacienda, Javier Gijón. Este ha insistido que el incremento _que es del 43%- se corresponde con el IPC. Los precios llevan sin actualizarse desde que el estacionamiento abrió en 2017.

El socialista Pedro Miranda ha criticado el aumento de precios cuando existe parte del aparcamiento libre y, además, dispone de locales comerciales que están vacíos. Por ello, el PSOE ha anunciado su voto en contra. A pesar de ello, el incremento de precios ha salido adelante con el apoyo de Vox y PP.

Inmobiliaria Municipal

Antes del pleno, se ha celebrado otra reunión de todos los concejales en calidad de junta general de accionistas de la Inmobiliaria Municipal (Inmuba). Este ha aprobado las cuentas del año pasado, que tuvieron un balance de 7,9 millones de euros y un saldo positivo de 21.812 euros. Vox y PP les han dado su voto afirmativo y el PSOE se ha abstenido de votar las cuentas.

El concejal delegado de la Inmobiliaria Municipal, Carlos Urueña, ha anunciado que invertirán 113.000 euros en mejorar el aparcamiento municipal de Santa María en el Casco Antiguo y que pretenden realizar 232 viviendas este año. El concejal socialista Pedro Miranda ha recordado que lleva 13 años como consejero de la Inmobiliaria y ha confiado en que el concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, impulse viviendas y desbloquee definitivamente el Campillo. Urueña se ha convertido en delegado de la Inmobiliaria tras las elecciones del 28 de mayo y es un concejal que se caracteriza por desbloquear proyectos.