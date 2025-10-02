El PP renueva su dirección provincial para gobernar la Diputación de Badajoz en 2027

Redacción BADAJOZ. Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Partido Popular de la provincia de Badajoz ha renovado su Comité de Dirección con los objetivos de seguir ampliando su base local en todos los municipios de la provincia y conseguir gobernar en la Diputación de Badajoz en 2027.

En este sentido, el presidente en la provincia, Manuel Naharro Gata, ha detallado que esta nueva estructura se aprobó «por unanimidad» en la Junta Directiva Provincial celebrada el pasado lunes, a la par que ha subrayado que esta renovación atiende al objetivo de «reforzar» el proyecto de la formación en la provincia tras un trabajo de cuatro años, en el que los miembros salientes del comité han conseguido «grandes logros».

Así, ha citado el hecho de contar con «el mayor número de alcaldes de su historia en la provincia», tener un «muy buen» resultado en la Diputación de Badajoz, «ayudar» en la consecución del gobierno de la Junta de Extremadura a María Guardiola o ganar «por primera vez» en la provincia las elecciones europeas.

De este modo, ha continuado, «se hace necesario una renovación» a modo de «impulso» para conseguir los próximos objetivos que se tienen marcados.

«La diputación necesita un aire fresco, necesita una nueva forma de hacer política», señaló, junto con que el «único» que «puede darle ese cambio es el Partido Popular.