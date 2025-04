PP y PSOE rechazan las ayudas a la natalidad que propone Vox en Badajoz

Los populares han impedido este jueves que prospere la ayuda a natalidad propuesta por los dos ediles de Vox, que asciende a 600 euros ... por nacimiento o adopción en la ciudad de Badajoz y que se ampliaría el segundo año con una subvención de entre 100 y 600 euros por niño en función de la renta familiar.

El PP dispone de 14 concejales en el salón de plenos y su voto es determinante para que salgan adelante las iniciativas de la oposición. Hace solo unos días, Vox condicionó su apoyo a los presupuestos municipales de 2025 a la creación de esta ayuda económica. Pero el proyecto de cuentas para el próximo año aún no se conocen y el PP ha rechazado esta mañana la propuesta de Vox. En Cáceres, Vox también quiere impulsar una medida similar de fomento de la natalidad.

Según la concejala popular de Badajoz Elena Salgado, «el cheque bebé no condiciona a nadie a tener hijos por 600 euros. Entendemos la moción, pero el problema es mayor que una ayuda municipal. No queremos demagogias ni electoralismo». Esta insistió en que «el gobierno de España debería actuar ya con medidas efectivas y reales». «Lo estudiaremos, lo veremos, pero cuando se pueda y cuando lo veamos oportuno. No cuando ustedes lo digan«, espetó.

El PSOE tampoco estuvo a favor, a pesar de que su portavoz, Ricardo Cabezas, recordó que esta medida se ha analizado en otras ocasiones en pleno. El socialista reprochó a los populares una serie de incumplimientos del gobierno regional en materia de Educación y de apoyo a las familias.

La concejala de Vox María Jesús Salvatierra insistió en la medida y calculó que, en función de la media de nacimiento de los últimos tres años, es de mil nacimientos en la ciudad de Badajoz. Por ello, cree que el Ayuntamiento tendría que destinar 600.000 euros al año.

El alcalde, Ignacio Gragera, reprendió a Vox por realizar una propuesta sin acompañar la medida de una propuesta de qué partida tendría que retirar el Ayuntamiento de su presupuesto para financiarla. «Cualquier alta en el presupuesto debe conllevar una baja y habrá cosas que no se pueden hacer. Si uno quiere una oposición seria y responsable hay que plantear el alta y de dónde quitarlo».

En su intervención, la edil de Vox, María Jesús Salvatierra, citó los 180.000 euros destinados a cooperación internacional. «Esa partida no alcanza», le replicó el alcalde.

Si no prosperó la ayuda a la natalidad, el PP sí sacó adelante una moción de «apoyo al reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela y al respeto de la soberanía«. A pesar de que el PSOE votó en contra. Su portavoz, Ricardo Cabezas, recriminó al PP que dedique el pleno a debatir sobre Venezuela cuando, a su entender, debía aprovechar el tiempo para hablar de asuntos de ciudad. Cabezas citó infraestructuras pendientes en materia deportiva o que la Escuela de Artes y Oficios aún no haya iniciado el curso.

El concejal popular Juan Parejo fue el ponente de esta moción sobre Venezuela, así como también contestó al PSOE en su propuesta «en defensa de los agricultores extremeños» en la que hacía alusión a una declaraciones de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre los agricultores extremeños. Parejo dijo que esta última iniciativa busca distraer la atención de los asuntos judiciales que rodean al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Begoña, David, José Luis, Koldo...». Y, aunque el PP reconoció la difícil situación que atraviesan los agricultores, no apoyó el escrito del PSOE como tampoco lo hizo Vox.

El tono de los debates fue en esta última sesión del año más bronco que la tónica habitual del año.

Cabezas replicó a Parejo: «Como usted hace alusión a los problemas internos del PSOE. Le voy a contestar. El PSOE no es el PP (...) Se cargaron a Pablo Casado porque criticó a Ayuso por corrupta, y se lo cargaron. Tienen a ministros de Aznar condenados. Usted habla de la mujer, del hermano... pero hay condena firme al señor Rato, al señor Zaplana, a Bárcena, condena por financiación ilegal del PP... y el PSOE no lo tiene. Y esa es la diferencia entre ustedes y nosotros».

Y siguió recordando cuando el PP descabalgó a Antonio Cavacasillas como candidato del PP a la alcaldía en medio de una fiesta. ¿«Me va a hablar de cortinas de humo en mi partido, señor Parejo?».

Contrato de FCC y la circunvalación

El pleno aprobó otros asuntos relacionados con la ciudad, aunque pasaron desapercibidos. Entre ellos, la actualización del contrato de FCC por la limpieza viaria y recogida de basura. Este se revisa anualmente con el IPC. Este jueves se ha aprobado un alza de 600.000 euros para 2023 y de más de un millón de euros para 2024. Los presupuestos de 2024 destinan 15,2 millones de euros a ello.

Por otro lado, también pidió a la Junta de Extremadura que ceda un tramo de la circunvalación Reina Sofía (Ex-330) para poder realizar las obras del aparcamiento subterráneo previsto en el entorno de la Puerta de Palmas.

El PSOE quiso impulsar una oficina de atención a la discapacidad que dependa del Instituto de Servicios Sociales. Pero el alcalde, Ignacio Gragera, le replicó que la ciudad tiene un compromiso con la discapacidad y que no se puede resumir en una oficina. «Somos un ejemplo en el compromiso con la discapacidad y tenemos una red pública y privada de colaboración», dijo. Y recordó la intensa colaboración con Apamex y la oficina técnica, Otaex.

Por otro lado, por el trámite de urgencia, el gobierno local llevó modificaciones en las cuentas para liquidar dos obras financiadas con fondos Edusi. Son la rehabilitación del antiguo colegio San Pedro de Alcántara como la Escuela de Artes y Oficios y el corredor verde de la calle Stadium. Como no estaban presupuestadas, los concejales toman esos fondos de proyectos para crear un nuevo circuito de BMX en la ciudad (un millón de euros en el plan de impulso de 2022). Detraen 395.000 euros. «No vamos a abandonar ese circuito, pero sí mejorar el actual, hacer inversiones en el actual y posponer la inversión en un segundo circuito de BMX para gestionar las partidas actuales».

El PSOE votó en contra de la urgencia por las formas y también al cambio. Por su parte, Vox se abstuvo de votar los cambios en las cuentas. A pesar de ello, las modificaciones salieron adelante por la mayoría absoluta del PP.