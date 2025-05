El PP, un partido con derecho de readmisión

El PP ha abierto la puerta a aquellos que se fueron a Vox para las elecciones de 2019. Ha repescado a los candidatos de ... Trujillanos, Alejandro Guerrero, y de Guadiana, Antonio Pozo. Pero no todos los ex de Vox son bienvenidos.

Los populares no quieren oír hablar de Juan Antonio Morales, que fue secretario general en la provincia de Badajoz, diputado regional y alcalde de Lobón con cinco mayorías absolutas.

«El PP no hace invitaciones expresas (...); en el caso de Juan Antonio Morales no se han abierto conversaciones en este sentido ni se ha producido ninguna propuesta de incorporación por parte de la presidenta», dice el secretario general, Abel Bautista, en un escrito remitido por su gabinete de prensa.

Así desmiente la afirmación que lanza Morales cuando se le pregunta. Dice que el 16 de enero, día de la Encamisá, se encontró en Navalvillar con la presidenta de los populares, María Guardiola. Tras decirle él que debía recuperar a un antiguo alcalde, esta le habría respondido: «Quiero que vuelvas tú».

Populares que tienen relación con la presidenta dicen que «María no es tan directa» y, sobre todo, que el estilo de uno y otro no tienen nada que ver. «La renovación que busca Guardiola no casa de ninguna de las maneras con Morales», inciden las mismas fuentes.

«Quizás, si el PP buscara un candidato en Lobón haría borrón y cuenta nueva», señalan. «Pero allí gobernamos con mayoría absoluta con Roberto Romero, que es número tres del partido en la provincia. Además, Morales puso a su mujer como candidata por Vox y sigue como edil no adscrita».

Otros, en cambio, creen que ni haciéndole falta candidato en Lobón, al PP se le olvidaría el trago que les hizo pasar en 2016. Siendo diputado regional, salió en los medios nacionales por ir a una cena de la Fundación Franco. Aunque hay quienes ven esa cena un pecado venial comparado con el daño que Morales infringió a los populares extremeños.

El 5 de julio de 2018 Morales dio un portazo al partido para irse a Vox. «Al día siguiente de convertirse en compromisario para el Congreso que eligió a Pablo Casado presidente nacional, registró la baja del partido». Acto seguido, apagó el móvil y se fue a la playa. En ese momento, además de diputado en la Asamblea, era el secretario general de los populares en la provincia de Badajoz.

Este cargo no suele tener proyección pública, pero orgánicamente es muy importante. Se encarga de mantener la estructura interna. De ahí que fuera capaz de montar candidaturas para Vox en los pueblos en tiempo récord.

La noche del 26 de mayo de 2019, los ex compañeros de Morales no podían dejar de mirar el recuento de votos para Vox. «Con el 80% escrutado, tenía dos diputados regionales, con el 81%, uno, y con el 95%, ninguno», recuerda uno de los que no quitó ojo a la pantalla del móvil. «20.000 votos del PP se fueron a la basura», repiten ex compañeros indignados.

De ser el candidato a presidir la Junta, Morales pasó a refugiarse en el grupo de Vox en el Ayuntamiento Badajoz. El único concejal que logró Abascal le hizo asesor. Hoy ninguno de los dos están en Vox, pero siguen en el Consistorio. Morales repite que abandona la política en mayo para dedicarse a la gasolinera que ha abierto en Lobón.

Sus excompañeros, en cambio, ven que esta semana ha reabierto heridas. «Él es el cerebro del nuevo partido de Alejandro Vélez: Badajoz 5 Estrellas». La formación local parecía inspirada en el Movimiento 5 Estrellas de Italia, pero en el seno del PP ven otro paralelismo. «Me recuerda al lema de 'Lobón 5 Estrellas' que se inventó cuando era el alcalde y que después adoptó también Calzadilla».

«Esto significa que otra vez va a quitarle votos a la derecha tras llevar cuatro años tratando de dinamitar el gobierno municipal a través de Vélez» y cuando el PP intenta reagrupar el voto de derecha fichando al alcalde de Cs.

Muchos populares no terminan de digerir el sapo de tener a Ignacio Gragera de candidato como para pensar en recuperar a Morales. A Gragera le ven como un intruso, a Morales como un traidor. «Yo no soy un traidor. Son ellos, el PP de Rajoy, que se alejó ideológicamente del partido y traicionó a sus bases», se defiende el propio Morales.

Pero la sensación entre los populares que dirigían el partido hace cuatro años y, probablemente los que mandan ahora, es la contraria. Algunos resumen en una frase por qué el PP se reserva el derecho de admisión en este caso: «Roma no paga traidores».