¿Qué ha pasado este miércoles, 12 de noviembre, en Extremadura?
El presidente del PP de Badajoz, Manuel Naharro. HOY

El PP pacense pide que la N-432 se haga autovía hasta Granada y no solo hasta Zafra

Redacción

BADAJOZ.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

El presidente del PP de Badajoz, Manuel Naharro, ha exigido que se complete el trazado íntegro de la conversión de la N-432 en ... la autovía A-81 para unir la provincia con Granada y Córdoba «de forma segura y rápida y no solo hasta Zafra».

