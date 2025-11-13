El PP pacense pide que la N-432 se haga autovía hasta Granada y no solo hasta Zafra
Redacción
BADAJOZ.
Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00
El presidente del PP de Badajoz, Manuel Naharro, ha exigido que se complete el trazado íntegro de la conversión de la N-432 en ... la autovía A-81 para unir la provincia con Granada y Córdoba «de forma segura y rápida y no solo hasta Zafra».
Naharro, tras publicar este pasado miércoles el BOE la declaración de impacto ambiental favorable del tramo Badajoz hasta Zafra sin llegar a Espiel (Córdoba), ha considerado que es un «avance, pero no es suficiente». «No nos conformamos. Este tramo es muy necesario, pero exigimos que se acorten los plazos y empiecen las obras para que nuestros pueblos estén unidos por una autovía de altas prestaciones hasta Granada, algo que durante tantos años nos han prometido para solucionar no solo los altos índices de siniestralidad de la actual carretera sino también para mejorar las condiciones del intercambio comercial, empresarial e industrial de nuestra provincia con los centros logísticos de mercancías del sur peninsular», ha añadido Naharro.
Del mismo modo, ha incidido en que los 'populares' no quieren una «conexión por fases» sino una vía rápida que una Badajoz con Córdoba y Granada, ha informado el PP de Badajoz en nota de prensa. «Nos preocupa que el anuncio del Gobierno de Sánchez llegue solo hasta Zafra, cuando estamos hablando de una vía que provoca cientos de muertes al año y cuya conversión en autovía es una reclamación histórica de todas las comarcas afectadas en Extremadura y Andalucía», ha señalado.
