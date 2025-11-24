Los postres japoneses con forma de pez aterrizan en Badajoz esta Navidad Los famosos gofres japoneses estarán entre las delicias que se podrán disfrutar en la plaza Conquistadores esta Navidad

Badajoz ya huele y sabe a Navidad. En las calles pacenses ya se han instalado los famosos castañeros con su inconfundible aroma, las luces están a punto de encenderse y los churros con chocolate a punto de inundar la plaza de San Francisco, uno de los puntos neurálgicos de su Navidad junto a la plaza de España o la plaza Alta.

A estas paradas imperdibles para los amantes de estas fechas se unió el año pasado, por primera vez, el mercado que promovió El Corte Inglés en la plaza de Conquistadores coincidiendo con el 25 aniversario de la apertura de su centro comercial en la ciudad.

Allí se levanta un pequeño mercado navideño cargado de magia y sorpresas. Además de su particular y reducido 'Cortilandia', se instaló un escenario, varias atracciones para los más pequeños y algunos puestos de comida.

Entre estos puestos de comida se ha desvelado ya, este año, la primera foodtruck que ya ha acaparado la mirada de los más curiosos que pasan por allí estos días: La Pecera, una apuesta que viene desde Madrid y Málaga para traer a Badajoz los inconfundibles taiyakis, un dulce japonés parecido a los gofres con forma de pez. De hecho, la palabra «taiyaki» significa literalmente «besugo a la parrilla», aunque este postre es totalmente dulce.

Su oferta es sencilla, deliciosa y muy 'instagrameable': combina el sabor de sus helados con originales toppings que rellenan un gofre, creando un postre que no solo conquista el paladar, sino también la cámara.

