Rocío Romero Badajoz Domingo, 21 de enero 2024, 10:06

«El problema no está en el botellón. Prohibirlo no soluciona nada. El problema está en el acceso al alcohol por parte de los menores. Porque, aunque no se pueda hacer botellón, lo compran y se van a una casa de campo». Es la experiencia ... de María Cano, vecina de Badajoz, que aboga por permitir este tipo de reuniones y poner el foco en la venta de alcohol a menores.

Algo que está prohibido, pero que reconoce como un veto fácil de burlar para menores. Recurren a amigos de amigos, o a hermanos de amigos. El primer botellón al que fue María tuvo lugar en su pueblo, Zafra, cuando tenía 16 años. Recuerda haber bebido una fanta y haberse ido pronto. Después estalló la pandemia y no volvió a pisar uno hasta que empezó a estudiar en Badajoz. Y desde entonces ha ido a algunos de forma puntual, como en el día de la primavera o Carnaval. Para ella nunca ha sido una práctica de todos los fines de semana, sino reservada a días especiales. Le gusta ir, que haya música y bailar al aire libre. Reconoce que a un botellón acude la mayor parte de los asistentes a beber, pero niega que el objetivo sea emborracharse. A sus 21 años cree que el problema de estas concentraciones es la falta de control sobre los menores, pero critica que los mayores de edad no tengan libertad de hacerlo en el término municipal. «Más que prohibirlo, hay que regularlo», añade quien cree que la «demonización» no supone solucionar el exceso en el consumo de alcohol. «Porque quien quiera hacerlo también lo va a hacer dentro de un bar». «Prohibir el botellón no es la solución –dice–. Hay que dar herramientas a los jóvenes sobre el autocontrol y que sepan las consecuencias». Considera que la apreciación sobre esta práctica tiene que ver con la experiencia personal de cada uno. Y ella no ha vivido situaciones desagradables. «Porque haya personas influenciables o que no se puedan controlar, no significa que todo el mundo lo sea. No todo el mundo bebe en un botellón hasta perder el control».

