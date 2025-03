Policías nacionales y guardias civiles rechazan en Badajoz la cesión de las competencias de frontera a Cataluña

La plataforma de sindicatos y asociaciones policiales de la que forman parte el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles ( ... AUGC) ha celebrado este miércoles en Badajoz una concentración a las puertas de la Delegación del Gobierno en la que ha rechazado la cesión de las competencias de vigilancia de fronteras a la Generalitat de Cataluña, un proyecto que los portavoces de estas agrupaciones en la región han considerado ilegal y no conveniente.

En la protesta han participado una veintena de personas que además de rechazar esta iniciativa han lanzado proclamas contra el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y contra los proyectos del Gobierno de España.

«Policías nacionales y guardias civiles de toda España quieren señalar con estas movilizaciones que el Gobierno sigue mintiendo y pretende vulnerar las leches cediendo a los chantajes separatistas, arriesgando la seguridad nacional y dando la espalda a Europa para que no sean conscientes del riesgo que corre nuestra frontera y, sobre todo, la lucha contra el crimen contra todas sus formas», decía el comunicado que han difundido.

«Un cuerpo policial autonómico no puede ni debe arrogarse las funciones asignadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la Constitución Española. Estos dos cuerpos son la Guardia Civil y la Policía Nacional, no hay más. La ley ya contempla las funciones y atribuciones de los cuerpos autonómicos y esta delegación de funciones no puede seguir adelante».

El secretario provincial de la AUGC en la provincia de Badajoz, Braulio Calvo, junto con el secretario provincial del SUP, Manuel Calderita, han sido los encargados de tomar la palabra en una protesta que se ha llevado a cabo en todas las delegaciones del Gobierno de España con la presencia de representantes de estas dos asociaciones junto con otros diez sindicatos que representan a policías nacionales y guardias civiles.

«Reiteramos la petición de apoyo a todas las organizaciones sindicales de Policía Nacional y Guardia Civil, a las asociaciones civiles y a la ciudadanía en general para entre todos poder detener este ataque injusto e injustificado contra la soberanía de nuestro Estado. Por más que traten de engañar a los ciudadanos, están jugando con la seguridad nacional, con la seguridad de nuestras fronteras y con la unidad de la Unión Europea en un momento crucial para nuestros intereses».