La policía sospecha que los atracos en Badajoz del último mes tienen autores distintos

Natalia Reigadas Badajoz Martes, 12 de diciembre 2023, 07:32 Comenta Compartir

No hay una banda de atracadores en moto que el viernes pasado se cambió al coche. La Policía Nacional no descarta ninguna línea de investigación ... sobre la ola de atracos con pistola en Badajoz, pero su principal hipótesis es que no todos estos casos están relacionados.

La policía no desvela el número total de atracos con pistola que se han producido en la ciudad, solo confirma los consultados por la prensa. Según este criterio en Badajoz se han producido al menos doce atracos de este tipo desde el pasado 6 de noviembre. «En las investigaciones no se descarta ninguna linea, si bien, en principio no todos los hechos están relacionados», indican desde la policía. Es decir, hay atracos que atribuyen a los mismos autores, pero otros que creen que se trata de otras personas aunque coincidan detalles del 'modus operandi'. Cuatro tandas Los atracos con pistola se han producido en cuatro tandas distintas y en cuatro zonas de la ciudad. Los primeros fueron entre el 6 y el 8 de noviembre en Ronda del Pilar y Pardaleras y coincidieron con otros robos en comercios de la zona en los que los ladrones rompieron los cristales por la noche. La segunda ola de atracos fue el 27 y 28 de noviembre. El lunes hubo dos golpes en la carretera de Sevilla y el martes cinco sucesos entre Las Vaguadas y Ciudad Jardín. La docena se completó el viernes pasado con dos atracos en cafeterías del parque de San Fernando. La policía no revela si el detenido el viernes está siendo investigado por los atracos de San Fernando o por más hechos En este último caso hubo una detención. Solo unas horas después de los atracos en San Fernando, la Policía Nacional arrestó a un hombre de 38 años supuestamente relacionado con los dos robos de esa misma mañana. El detenido pasó ayer a disposición judicial a primera hora de la mañana tras pasar el fin de semana en los calabozos de la Jefatura de la Policía Nacional. La incógnita ahora es si este hombre es uno de los dos atracadores que entraron en las cafeterías de San Fernando o está relacionado de otra forma con los robos. Algunos testigos en San Fernando aseguraron que había una tercera persona en el coche que usaron para llegar y marcharse del parque. Noticias relacionadas «No os vamos a hacer daño», la frase que repiten los atracadores de Badajoz Atracan dos cafeterías más en Badajoz a punta de pistola Víctima de un atraco en Badajoz: «Nunca pensé que me apuntarían con una pistola a la cara» Badajoz sufre doce atracos a punta de pistola en solo un mes Otra duda es si este detenido podrá aportar algo sobre el resto de los atracos que se han producido en la ciudad. «Esta investigación aún se encuentra en tramite, por lo que no podemos aportar datos para no entorpecer el trabajo del grupo de delitos patrimoniales de Policía Judicial de Badajoz», indican desde la Policía Nacional. La investigación, por tanto, continúa abierta. De los doce atracos con pistola, en diez casos los ladrones llegaron en moto al lugar de los hechos. En esos casos los responsables llevaban el rostro tapados con el casco y una braga para cubrir el cuello y la parte de la boca que no tapa el casco. Los dos últimos atracos de este tipo rompieron sin embargo el patrón. El viernes pasado volvieron a ser dos las personas que entraron con pistola en los locales para robar, pero llegaron a San Fernando en coche. Para proteger sus caras usaron pasamontañas. Otro patrón que se repite en la ola de robos es que, al menos en algunos casos, la policía ha confirmado que las armas no son reales. El viernes pasado, por ejemplo, usaron un arma de bolas de plástico. En otros escenarios han encontrado balines y en una de las ocasiones un dependientes testificó que la pistola no lanzó proyectiles al disparara, solo humo. A este respecto, la policía explica que el uso de estas armas simuladas, igual que en el caso de las armas blancas, busca lo mismo. «Tratar de intimidar con arma de fuego, blanca, etc... Ellos juegan con el temor que puedan causar», añaden desde el cuerpo que lleva la investigación.

