La Policía Local ha puesto ya 1.223 multas en calles de Badajoz limitadas a 30 km/h

Un vecino de Badajoz ha recibido un multa de 100 euros por ir a 48 kilómetros por hora por la carretera de La Granadilla, otro ha pagado 300 y ha perdido dos puntos por circular a 56 kilómetros por hora por esta vía. Ambos se ... han sorprendido porque no sabían que el límite es de 30 kilómetros por hora.

No han sido los únicos. En 2022 la Policía Local de Badajoz ha denunciado a 1.223 conductores por exceso de velocidad en ocho calles de la capital que están limitadas a 30 kilómetros por hora. En seis de ellas no hay carteles que recuerden que ese es el límite.

La falta de señalización, sin embargo, no libra de la multa. El reglamento de circulación cambió en España en mayo de 2021. Hubo dos alteraciones fundamentales. La primera, las calles con plataforma única (sin bordillos) pasaron a tener una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora. Por ejemplo, gran parte del Casco Antiguo.

El segundo cambio es que se limitó a 30 kilómetros por hora la velocidad en las calles que solo tienen un carril por sentido. Esto incluye vías con una sola dirección, como Ronda del Pilar, pero también dobles con un solo carril por sentido como la avenida de Colón o Ricardo Carapeto.

La justificación de la Dirección General de Tráfico (DGT) es que se reduce un 80% el riesgo de fallecer como consecuencia de un atropello. «Si la velocidad del vehículo que impacta es de 30 kilómetros hora el riesgo es de un 10%; si la velocidad es a 50, ese riesgo de fallecimiento se eleva al 90%», aseguran desde Tráfico.

RANKING DE LAS CALLES CON MÁS MULTAS Paseo Fluvial: 437 sanciones.

Sierra de los Riscos (La Banasta): 257 sanciones.

Avenida de Pardaleras: 212 sanciones.

Ricardo Carapeto: 134 sanciones.

Carretera la Granadilla: 125 sanciones.

Adolfo Díaz Ambrona: 41 sanciones.

Avenida de Las Vaguadas: 12 sanciones

Avenida de Colón: 5 sanciones.

TOTAL: 1.223 sanciones.

Desde que se puso en marcha la modificación, el Ayuntamiento de Badajoz ha señalizado algunas de las calles donde cambia la velocidad como limitadas a 30. En otros casos no hay señalización o solo hay advertencias de reducir la velocidad en el entorno de los pasos de peatones, donde deben circular a 20 kilómetros por hora.

Con o sin señal de advertencia, la Policía Local ha aplicado la restricción en Badajoz y durante 2022 ha denunciado a 1.223 infractores. Las sanciones se han impuesto en ocho calles de la capital pacense, en siete de ellas no existe radar fijo, por lo que los agentes han hecho uso de uno móvil.

El ranking de las calles donde la Policía Local ha detectado infractores lo encabeza el Paseo Fluvial con 437 sanciones seguido por la calle Sierra de los Riscos (entre La Banasta y Las Vaguadas) con 257 sanciones y la avenida de Pardaleras que suma 212. HOY ha visitado las ocho vías para analizar si están correctamente señalizadas y comprobar si los conductores saben a qué velocidad deben circular por ellas.

437 sanciones El Paseo Fluvial

Ampliar El Paseo Fluvial, la calle más sancionada por ir a más de 30 kilómetros por hora. PAKOPÍ

El Paseo Fluvial es la calle donde más sanciones se han producido con diferencia, un 35% del total ha sido en esta vía. Aunque los pacenses conocen con esta denominación todo el margen izquierdo del Guadiana, en realidad este es el nombre oficial de la calle que va desde el Puente Real hasta el Puente de la Universidad, por el polígono de la Paz.

Esta calle, que pasa delante del Centro Joven (antiguos cines Puente Real) y el edificio Siglo XXI sí está señalizada a 30 kilómetros por hora, pero la mayoría de los coches que circulan por allí van más rápido.

«Es una avenida larga y con poco tráfico, cuando vienes del Puente Real vas cuesta abajo y no suele haber otros coches, es normal que aceleres», dice María Ángeles Vázquez Marín, que trabaja en el Edificio Siglo XXI. Ella no ha sido sancionada «pero dos compañeras sí, ahora tenemos mucho cuidado, pero la mayoría de los que pasan van más rápido».

Frente a las quejas por las multas, Aurori Parra pide más firmeza con los conductores. Es vecina de un bloque de pisos del polígono de la Paz y asegura que los residentes de la zona pasan miedo al cruzar los pasos de cebra. «No van más despacio, no se si les multan, pero no hace efecto», se lamenta esta jubilada que pide al Ayuntamiento bandas reductoras o pasos elevados para lograr que los conductores circulan más despacio por su barrio.

257 sanciones Sierra de los Riscos

Ampliar Los coches van a mucha velocidad por la calles que une La Banasta y Las Vaguadas. PAKOPÍ

La calle Sierra de los Riscos es la principal del barrio de La Banasta y conecta con el camino de la Atalaya, es decir, el enlace a Las Vaguadas. Tiene tráfico constante y, a pesar de que hay pasos de peatones elevados y señalizados a 20 kilómetros por hora, los coches circulan bastante rápido.

«Cuando se acercan al paso de peatones, frenan. Pero en cuanto lo pasan pegan acelerón y van zumbando hasta Las Vaguadas», explica Julián Barquera, vecino de La Banasta.

En cuanto a los conductores, muchos desconocen que el límite de velocidad es de 30 kilómetros por hora. El reglamento que limita a esta velocidad las calles con un solo carril por sentido no está asimilado entre los vecinos y además, al ir por el campo, gran parte de esta calle parece una carretera.

212 sanciones Avenida de Pardaleras

Ampliar La avenida de Pardaleras, donde pusieron 212 multas. PAKOPÍ

La avenida de Pardaleras no está señalizada a 30 kilómetros por hora, pero se trata de una vía con un solo carril y un solo sentido y con mucho tráfico, por lo que no es fácil acelerar. A pesar de eso, y de los semáforos, en 2022 la Policía Local denunció a 212 conductores por exceso de velocidad.

Los vecinos de la zona aplauden la restricción, de hecho, piden más pasos de peatones elevados, ya que solo hay frente al colegio Santa María Assumpta (Compañía de María).

Los conductores denuncian que es muy fácil superar el límite sin darse cuenta. «Tiene cuesta y solo al salir de un semáforo y acelerar, te puedes pasar. Te despistas un momento y te llevas una multa. Yo no sabía lo del límite a 30. De todas formas, no me ha tocado multa. Habré tenido suerte porque circulo mucho por el centro. Ahora iré mirando», admite Francis Mayo, un conductor pacense.

134 sanciones Avenida Ricardo Carapeto

Ampliar Una de las pocas calles señalizadas a 30, Ricardo Carapeto. CASIMIRO MORENO

La principal avenida de San Roque, Ricardo Carapeto, también está en la lista de los lugares donde más se sanciona con 134 denuncias por circular a más de 30 kilómetros por hora. Se excede la velocidad a pesar de ser una avenida con mucho tráfico y semáforos.

El exceso de velocidad se produce, en parte, por la largura, ya que mide 2,1 kilómetros. Esta vía, de hecho, solo es municipal en su tramo entre la calle Bilbao y el puente de San Roque. El resto sigue dependiendo del Estado porque era una carretera nacional, uno de los principales accesos a Badajoz.

La división entre administraciones también se aprecia en la señalización. El tramo estatal sí está señalizado a 30 kilómetros por hora, pero el municipal no. Es decir, los conductores que acceden a Ricardo Carapeto desde la rotonda del ocho se encuentran con una señal de prohibido circular a más de 30, pero los que llegan a la principal avenida de San Roque desde el puente no ven esta advertencia.

125 sanciones Carretera de La Granadilla

Ampliar Coches circulando por La Granadilla donde no hay señal que limite la velocidad. C. MORENO

«Es como una carretera y no tiene tráfico, suelo venir a 50 o incluso un poquito más, no te voy a mentir. No veo necesario circular a 30 cuando no hay ni pasos de cebra ni casas alrededor». La queja es de Antonio Casero, que suele ir a hacer deporte a La Granadilla y fue multado por circular con exceso de velocidad en esta vía. «No, desde que me sancionaron no vengo rápido, pero me sigue pareciendo mal, tienen que coger gente a diario y lo que debería hacer la policía es otras cosas más importantes», añade este pacense.

Al igual que la vía que une La Banasta y Las Vaguadas, la carretera de La Granadilla también está limitada a 30 kilómetros por hora, pero no está señalizada como tal. La mayor parte de los conductores ignoran la velocidad a la que deben ir y exceden el límite. Se aprecia a diario.

41 sanciones Adolfo Díaz Ambrona

Ampliar La avenida Adolfo Díaz Ambrona. PAKOPÍ

El caso de Adolfo Díaz Ambrona es particular. Se trata de la calle que va desde el Puente de Palmas hasta la rotonda de Manuel Saavedra Martínez por la margen derecha. En este caso tiene dos carriles por sentido, pero cuenta con un radar que controla el exceso de velocidad y que salta debido a que se debe reducir la velocidad antes del paso de peatones.

En este caso los vecinos y los comerciantes de la zona, al ser un radar fijo, sí han notado que se ha reducido la velocidad a la que se circula por esta avenida. En general los coches van más despacio y con cuidado y reducen notablemente en los pasos de peatones, que además son elevados.

12 sanciones Avenida Las Vaguadas

Ampliar La avenida de Las Vaguadas es en cuesta y se circula a bastante velocidad. PAKOPÍ

La avenida de Las Vaguadas es la vía que sube desde la carretera de Valverde por el centro de esta urbanización. Es una cuesta muy pronunciada en la que, especialmente los coches que bajan, van a mucha velocidad. No hay mucho tráfico y la policía impuso 12 multas el año pasado por ir a más de 30.

Esta calle no cuenta con señalización, es decir, no muestra que los coches deben ir a menos de 30 kilómetros por hora, pero sí que hay señales de reducir a 20 al acercarse a los pasos de peatones.

«No, no sabía que hay que ir a 30. Deberían poner un cartel y también deberían arreglar las aceras», se lamenta María Jesús Barba, vecina de este barrio que asegura que, ahora que lo sabe, sí tendrá cuidado «porque una multa no hace ninguna gracia».

5 sanciones Avenida de Colón

Ampliar La avenida de Colón de Badajoz. PAKOPÍ

La avenida de Colón es la calle más céntrica donde la Policía Local ha impuesto sanciones por ir a más de 30 kilómetros por hora, aunque solo fueron cinco a lo largo de 2022.

No está señalizada como una vía a 30, pero al final de la misma, ya en la plaza de Santo Domingo, sí hay un cartel que marca el inicio de la zona a 30, aunque se refiere al Casco Antiguo. Esta señal tampoco es correcta, ya que ahora en las calles con plataforma única, como Guardia Civil, Santo Domingo o Menacho, se debe circular, como máximo, a 20 kilómetros por hora.