La Policía Local notificará el desalojo a los okupas de La Pajarera, que podrán presentar alegaciones

El Ayuntamiento de Badajoz desalojará a los okupas de La Pajarera. El proceso, según los responsables municipales, será rápido aunque debe pasar por el pleno ... municipal.

Una pareja de personas sin techo se instaló hace una semana en el quiosco de bebidas de la calle Regino de Miguel, que es de propiedad municipal y lleva nueve años abandonado. El Consistorio pacense ha hablado con los okupas, pero se niegan a marcharse, por lo que ha iniciado un expediente para expulsarlos del antiguo bar.

En concreto el Ayuntamiento de Badajoz inició el expediente para recuperar La Pajarera este mismo lunes. Lo hizo de oficio. Se trata de un proceso de recuperación de un edificio público. «La Policía Local entregará la notificación a las personas que allí se encuentran y ellos cuentan con un periodo de alegaciones de diez días», detallan los representantes municipales.

Si la pareja que ahora vive en La Pajarera presenta alegaciones, el Ayuntamiento pacense estará obligado a resolverlas, es decir, a analizar si tienen razones para permanecer allí o si rechazan su solicitud. Una vez resultas las alegaciones, el expediente de recuperación de La Pajarera tendrá que ir a un pleno municipal.

Los plenos municipales ordinarios se celebran en Badajoz los últimos jueves de cada mes, es decir, el próximo se celebrará el 25 de abril. Por tanto no será en esta fecha, ya que los okupas aún no tienen la notificación y deben contar con diez días para alegar y luego otro periodo similar para recibir la respuesta.

El Ayuntamiento inició el expediente el pasado lunes después de que los okupas se negasen a marcharse a un albergue

El Consistorio no detalla cuándo se llevará a cabo el trámite de llevar el desalojo al pleno municipal, pero esperan que todo el proceso sea rápido. Han anunciado además que una vez vacío, derribarán el edificio para volver a evitar problemas. También se han comprometido a mantener en pie la fuente que hay anexa al edificio, que representa al dios Baco, y es obra del artista Luis Giraldo.

El desalojo forzoso de la pareja que se ha instalado en La Pajarera parece la única solución, al menos por el momento. El pasado lunes técnicos del Instituto Municipal de Servicios Sociales hablaron con ellos. Según el Ayuntamiento «se les han ofrecido diferentes alternativas, pero ellos han mostrado su intención de permanecer allí».

Solidaridad con ellos

Adriana Fernández, una de las personas que vive en La Pajarera, explica que las alternativas que les dieron no les sirven. Les ofrecen ir al albergue de emergencia para personas sin techo en la calle Bravo Murillo, pero esta mujer de 42 años argumenta que no quiere separarse de su pareja. Asegura que se han instalado por necesidad, que no quieren molestar a los vecinos y piden que les ofrezcan un alquiler social en una vivienda para poder normalizar su situación.

Vivir en La Pajarera no les está resultando fácil, especialmente porque muchos cristales se rompieron y hace frío por las noches. Además hay goteras. Los okupas limpiaron la basura y los escombros del interior para poder instalarse.

Además han contado con la solidaridad de algunos vecinos de Badajoz. Les han donado un colchón para que no duerman en el suelo y una mesa y dos sillas, ya que no hay más muebles en La Pajarera que la antigua barra del bar. También les han llevado comida algunas personas, como una olla de lentejas.