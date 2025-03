Siete cepos en seis días en coches mal aparcados en el Casco Antiguo de Badajoz

Natalia Reigadas Badajoz Jueves, 7 de abril 2022, 13:28 Comenta Compartir

La Policía Local de Badajoz ha colocado siete cepos en seis días en el Casco Antiguo, especialmente en el entorno de la calle Encarnación. Se trata de una campaña para tratar de acabar con los aparcamientos indebidos en este área. Los afectados no pueden liberar su coche hasta que pagan la sanción y además deben abonar seis euros por cada hora que su coche lleva el cepo y no solicitan su retirada.

La concejal responsable de la Policía Local, María José Solana, explica que los agentes utilizan este recurso en zonas donde no puede entrar la grúa municipal. Este es el caso de la calle Encarnación. Esta vía está cerrada al paso de vehículos porque hay varias edificaciones con riesgo de derrumbe. Eso ha provocado que los últimos años se use como parking, es decir, los vecinos bloquean la vía con sus coches, una práctica habitual en el Casco Antiguo.

La propia Policía Local denunció este comportamiento en sus redes sociales. Indicó: «¿Parking? Cepo» y lo ilustró con una imagen de uno de los vehículos inmovilizados.

Solana detalla que el cepo no solo es útil en calles donde no puede intervenir la grúa municipal porque son estrechas, sino también en otras ocasiones, Por ejemplo, para cortar el comportamiento de los reincidentes. Hay vecinos que suelen aparcar mal y luego no abonan sus multas. Con el cepo este comportamiento se ataja porque los infractores no pueden recuperar su vehículo hasta que pagan la sanción administrativa.

El uso del cepo en Badajoz

El cepo no es un instrumento nuevo en Badajoz. La Policía Local cuenta con este equipo desde hace años, pero tradicionalmente no se usaba para infractores, sino por cuestiones judiciales como embargos. El Organismo Autónomo de Recaudación (OAR), por ejemplo, podía señalar a los agentes un vehículo con deudas y los municipales se ocupaban de bloquearlo hasta que era embargado o subsanaba lo que debía.

Hace justo un año la Policía Local anunció que comenzaría a usar el cepo, cuando está disponible, para cortar comportamiento incívicos. En este tiempo su presencia se ha centrado en el Casco Antiguo de Badajoz donde se han muchas infracciones de tráfico, pero no puede acceder la grúa. Lo más habitual es encontrar coches que aparcan sobre las aceras o cortando calles.

El cepo es un buen motivo para pensarse aparcar mal. Un ejemplo, si alguien deja un coche sobre una acera a las 22.00 horas y la Policía le coloca el cepo, el infractor no se dará cuenta hasta el día siguiente. Pueden pasar doce horas con el cepo puesto. Para poder mover su coche tendría que pagar 72 euros por el cepo más 90 euros de la multa.