Badajoz lleva sin multacar 16 meses al ser retirado con otros 40 coches policiales viejos

«¡Qué viene el multacar!». Es uno de los miedos de los conductores que aparcan mal. Este vehículo, que lee las matrículas y sanciona a ... los infractores, ha dejado de ser una preocupación para los que dejan su coche en doble fila o en plazas para discapacitados. El multacar lleva más de un año sin salir a las calles de Badajoz. Fue retirado del servicio, junto a otros 40 vehículos de la Policía Local, por violar la normativa de seguridad.

El multacar lleva fuera de servicio desde junio de 2022. Fue entonces cuando la Junta de Extremadura determinó que incumplía sus directrices sobre la vida útil de los automóviles policiales. No fue el único afectado. La Policía Local perdió más de 40 vehículos entre coches y motos que eran demasiado antiguos para circular.

La normativa autonómica no permite que los vehículos policiales tengan más de ocho años

La situación irregular la denunció el sindicato Aspolobba. Este envió escritos al Ayuntamiento y a la Junta de Extremadura. En los mismos indicaba que la Policía Local de Badajoz no cumplía la orden del 15 de mayo de 2019 por la que se establece la descripción de los elementos que integran la uniformidad, acreditación y equipamiento de policías locales de Extremadura (DOE 24 de mayo de 2019).

Esta normativa establece que los vehículos policiales no pueden exceder los ocho años de servicio. Este plazo se puede ampliar un año más, hasta los nueve, si se cumplen una serie de requisitos (que el coche supere la ITV, que no tenga más de 300.000 kilómetros o que el Ayuntamiento no tenga capacidad financiera para adquirir nuevos).

En todo caso Aspolobba denunció que 17 vehículos de la Policía Local de Badajoz eran demasiado antiguos para cumplir con esta norma. La solicitud fue estudiada por la Directora General de Emergencias, Protección Civil e Interior y la respuesta fue que la advertencia del sindicato era fundada. Este departamento de la Junta de Extremadura, además, confirmó que no se había recibido solicitud por parte del Ayuntamiento para ampliar la vida útil de los vehículos, por tanto no podían circular más allá de los ocho años.

La resolución de la Junta fue enviada al Ayuntamiento y afectó a unos 40 vehículos en total, incluido el multacar. En el escrito a los responsables municipales, la Junta les recordó la importancia de cumplir con esta medida. «En el ejercicio de las competencias que esta dirección general tiene atribuidas en materia de coordinación de policía local de Extremadura, le recuerda la importancia del cumplimiento de la normativa autonómica en la materia, especialmente en esta parte de la misma que está concebida para la seguridad laboral e los policías locales de Extremadura», indicaron desde la administración regional.

Este argumento, el riesgo que supone para los agentes circular con coches antiguos, también fue el que alegó el sindicatos Aspolobba para pedir la intervención de la Junta. «Recordamos que los vehículos al servicio y uso policial realizan servicios de carácter prioritario recogidos en los artículos 67 y 68 del Reglamento General de Circulación, en los que puntualmente se pueden rebasar los límites de velocidad y verse obligado a requerir unas exigencias superiores a los vehículos en los servicios que prestan», matizan desde el sindicato policial. «Es por ello que resulta indiscutible exigir el estado óptimo de su parque móvil, en favor de la seguridad de la ciudadanía y de los propios policías», concluyen.

Desde la retirada de los 40 vehículos la Policía Local ha incorporado algunos automóviles nuevos, pero no para cubrir este hueco en su parque móvil. Tampoco se ha comprado un nuevo multacar. Esta herramienta, tras nueve años en las calles de Badajoz, se ha perdido como forma de mejorar el tráfico.

¿Cuántos coches tienen?

En febrero, por ejemplo, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, presentó 19 nuevos vehículos policiales y se quejó de tener que cumplir la normativa autonómica. En concreto el Consistorio invirtió 726.000 euros en 12 vehículos tipo SUV (todocaminos), seis motocicletas y una furgoneta para la unidad Giapol. Aseguró entonces que la Policía Local tienen 35 vehículos operativos. Es decir, la pérdida de 40 unidades fue una dura pérdida.

Sobre la vida útil, Gragera calificó entonces la normativa autonómica como «un poco absurda». «Habrá vehículos que con tres años no puedan seguir con su vida útil y hay vehículos que con ocho, como nos ha pasado a nosotros, y con 20.000 kilómetros están perfectamente operativos», indicó

Más allá de la reducción del parque móvil, el multacar supone una pérdida para los policías, porque no solo sanciona. También es una herramienta muy útil en el control de coches que hay, incluso para detectar vehículos robados.