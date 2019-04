La Policía Local de Badajoz vigila Tres Arroyos para erradicar las carreras de quads Un quad circula por los caminos de Tres Arroyos. :: / HOY Han recibido quejas de usuarios del parque que han detectado la presencia de estos vehículos a toda velocidad por los caminos NATALIA REIGADAS Badajoz Martes, 30 abril 2019, 21:35

El domingo pasado la Policía Local interceptó un quad en la avenida Padre Tacoronte. El conductor, de 29 años, circulaba sin permiso de conducir. Se enfrenta a una condena por delito contra la seguridad vial y el vehículo fue retirado al depósito municipal. No es único caso relacionado con los quads. Es común que los agentes detecten mal uso de estas motos de cuatro ruedas. Lo que más les preocupa actualmente son las denuncias de usuarios del parque de Tres Arroyos que han presenciado carreras en esta zona.

Según la Policía Local, han tenido noticias de que los caminos de Tres Arroyos se usan para ir a gran velocidad o incluso compitiendo con quads, lo que puede suponer un peligro. Están preocupados, en especial, por los senderistas y los corredores que hacen deporte en la zona, muchas veces en solitario. Además del riesgo de las carreras, los afectados denuncian que los quads levantan los caminos con sus ruedas.

Ante esto, la policía indica que aumentará su presencia en el parque, especialmente en esta época, ya que es cuando más usuarios hay por el buen tiempo. «Entre este fin de semana de abril (el pasado) y principios del mes de junio, que es cuando los pacenses acuden en masa al citado parque, estaremos más pendientes desde Policía Local, para poder erradicar esa conducta y que los ciudadanos puedan disfrutar de ese paraje con total normalidad y sin sobresaltos», indican desde este cuerpo de seguridad.

Los quads que suelen llegar a Tres Arroyos, según los indicios que maneja la policía, se desplazan desde barrios de la periferia de la ciudad y circulan por caminos secundarios hasta llegar al parque. Es muy común, por ejemplo, que entren desde los Montitos hasta San Isidro, por lo que es más difícil detectarlos en la carretera.

No es la primera vez

No es la primera vez que se denuncian carreras de quads en esta dehesa y tampoco en otros barrios de la ciudad. En octubre de 2017, por ejemplo, la Policía Local intervino dos minimotos y un quad en Las Vaguadas que estaban participando en una carrera ilegal. Además, los conductores carecían de la documentación necesaria: no tenían permiso de circulación, los vehículos no estaban matriculados y no contaban con seguro. Por último, iban sin alumbrado, por lo que era aún más peligroso.

En 2015 el problema se repitió. Ese año se registraron carreras ilegales en Las Vaguadas y Tres Arroyos de nuevo y también en el polígono El Nevero. De todas formas, desde la Policía Local insisten en que ha pasado ya el auge de este tipo de vehículos, por lo que actualmente los conflictos son puntuales. «Hemos podido erradicar este tipo de conductas, y tenemos solo que contar casos aislados, de los que estamos pendientes», aseguran desde la Comisaría Local.

El año pasado, por ejemplo, la Policía Local intervino cuatro quads. En todos los casos fue porque no tenían la documentación en regla. En concreto carecían del seguro obligatorio o no contaba con la ITV actualizada. En lo que va de 2019, otros tres vehículos de este tipo han acabado en el depósito municipal. Además del de este fin de semana, en otro caso el conductor tampoco contaba con permiso de conducir.

No todos los transportes de este tipo necesitan el mismo papeleo. Se llama quad a todos los vehículos de cuatro o más ruedas que no tienen carrocería, cuyo sistema de dirección es un manillar y que están dotados de sillín donde el conductor va sentado a horcajadas. Sin embargo, hay varios tipos.

El primer tipo son los quads ligeros, que son principalmente recreativos. Pesan menos de 350 kilos (sin contar la batería si son eléctricos) y su velocidad máxima es de 45 kilómetros por hora. Los segundos son los quads no ligeros. Su peso supera los 400 kilos y su potencia es muy superior. Además existen los llamados vehículos especiales. Cuentan con dos o más ejes y se consideran maquinaria de obra o agrícola.

En todo caso, la normativa permite que estos quads puedan circular sin limitaciones siempre que sus dimensiones no excedan las medidas establecidas. Es decir, se pueden ver en cualquier vía ¿Y a qué velocidad pueden circular? Máximo a 25 kilómetros por hora para los que carecen de señalización de frenado, a 40 los que sí y hasta 70 pueden los que, por su potencia, puedan mantener los 60 kilómetros por hora en llano. Todos los conductores y ocupantes deben llevar casco.

¿Y qué permiso se necesita para conducirlos? Para los ligeros solo es necesario los carnet AM o A1, A2, A o B. En cuanto a pesados y transportes especiales, se exige el B (el de los turismos). En cuanto al resto del papeleo, los quad deben estar matriculados, tener un seguro y contar con la ITV en vigor.