La Policía Local de Badajoz alerta del peligro de los 'peatones zombis' Peatones andando por el carril bici Los vecinos que cruzan la carretera mirando el móvil y los que lo hacen fuera de los pasos de peatones suponen un riesgo NATALIA REIGADAS BADAJOZ. Lunes, 1 abril 2019, 08:11

¿Cuánto se tarda en conseguir la foto de un peatón cruzando mal en Badajoz? La respuesta es fácil. Segundos. Solo hay que colocarse en cualquier vía con movimiento de coches y personas y esperar. En Ronda del Pilar, el conductor de un camión lo aparca mal, se baja y cruza la calzada. Ni siquiera ve los coches que lo esquivan porque va escribiendo un mensaje en su móvil. En la autopista dos jóvenes saltan la mediana y van caminando entre los coches en movimiento. En María Auxiliadora dos señoras tienen el paso de cebra a 50 metros, pero deciden evitar el rodeo y cruzan por el medio.

Los conductores no son los únicos que infringen la normativa a diario. Muchos viandantes también ignoran las ordenanzas y se ponen en peligro. HOY ha realizado un recorrido a la 'caza' de los peatones infractores y en solo unas horas se observan decenas de comportamientos de riesgo.

En 2018, según la Memoria Estadística de la Policía Local, hubo dos atropellos mortales en la ciudad y 79 peatones resultaron heridos en accidente de tráfico en Badajoz, seis de ellos sufrieron heridas graves.

En 2018 hubo dos atropellos mortales y 79 peatones heridos en accidentes en la ciudadDesde marzo del año pasado, la Policía Local ha denunciado a ocho peatones por cruzar mal

La Policía Local señala que actualmente una de sus mayores preocupaciones son lo que llaman «peatones zombis». Se trata de las personas que cruzan la carretera mirando su teléfono. «La adicción al móvil llega a tal extremo que la seguridad pasa a un segundo plano», señalan desde este cuerpo de seguridad.

Peatón cruza mirando el móvil / HOY

«Si los conductores deben ir concentrados plenamente en su tarea de conducir, los peatones también deben ir atentos a su alrededor cuando caminan, especialmente al cruzar vías». El teléfono, sin embargo, se ha convertido en un objeto tan cotidiano para muchos usuarios, jóvenes y mayores, que a veces se utiliza sin darse cuenta o por costumbre, según señalan los infractores. Lola Martín tiene 36 años y cruza por un paso de peatones, pero sin mirar a los lados ni ver que un coche frena muy cerca de ella. «Ya lo se. Está fatal. He ido a mirar la hora, he visto un mensaje y me he puesto a leerlo. Es que ni lo piensas. Lo llevamos todo el día en la mano, pero hacemos mal», se disculpa esta pacense.

«Tal es la adicción al móvil que muchas ciudades están poniendo en marcha sistemas especiales para advertir de este peligro a través de señales específicas que advierten del riesgo», indican desde la Policía Local. Un ejemplo es Estocolmo donde hay triángulos rojos con personas dibujadas mirando el móvil.

Otro comportamiento muy peligroso, según la Policía Local, es cruzar por zonas prohibidas o cuando el semáforo está en rojo para los viandantes. «Es importante recordar que un buen peatón que cumple la normativa debe cruzar una calle únicamente por zonas habilitadas como pueden ser pasos de peatones o reguladas por semáforos. Aún así, siempre debemos tener presentes que, como peatones, somos usuarios muy vulnerables y, en caso de accidente, las heridas serán más graves. Por este motivo, aunque crucen la calle correctamente deben asegurarse de que no viene ningún vehículos despistado mirando siempre a la derecha y a la izquierda de la vía», añaden desde la policía.

Peatones saltando la mediana / HOY

No todo el mundo sigue estas recomendaciones. Ismael Cáceres, un joven, llega al paso de peatones de María Auxiliadora cuando el semáforo se ha puesto en rojo, pero cruza de todas formas. Corre, un coche le pita y le esquiva. «Es que tengo prisa. Llego tarde», se justifica.

200 euros de sanción

Además del peligro que supone, ser un peatón irresponsable también puede salir caro. La ordenanza, por ejemplo, establece que cruzar la calle con el semáforo en rojo se puede castigar con 200 euros de multa. Sin embargo, las sanciones son poco comunes.

En el último año, desde marzo de 2018, los agentes municipales han denunciado a ocho personas por cruzar por lugares indebidos o por no respetar el semáforo para viandantes. También se han incluido sanciones por comportarse creando un peligro para los demás usuarios de la vía. Como caso curioso, uno de los multados fue un vecino que en el mes de febrero se dedicó a avisar a los conductores de que estaban en la trayectoria de un radar móvil. Se consideró que su comportamiento podía provocar un riesgo para los que circulaban por esa vía.

La mayor parte de las sanciones fueron por casos más comunes y en zonas con mucho tráfico. En concreto, las denuncias se tramitaron en la avenida Juan Carlos I (en el cruce con Menacho), en la Plaza Minayo, en la avenida Fernando Calzadilla, en Juan Sebastián Elcano y en la avenida Regimiento Castilla XVI (carretera de Valverde). Otra tuvo lugar en Juan Pereda Pila por un comportamiento muy habitual, ya que observaron a un peatón que saltó la mediana de la BA-20, más conocida como autopista.

Cruzar sin paso de cebra

Cruzar sin mirar por una distracción, saltarse el semáforo en rojo o cruzar por en medio, sin buscar un paso autorizado, son los comportamientos más habituales, pero hay otros que también suponen un riesgo. Se puede observar, por ejemplo, a peatones que prefieren caminar por el carril bici en lugar que por la acera, lo que supone un riesgo de atropello, aunque sea de una bicicleta. También hay ciertas zonas donde los vecinos atajan por el medio de una rotonda en lugar de tener que cruzar varios pasos de peatones para llegar donde quieren hacerlo.