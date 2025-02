La policía cree que hubo testigos del crimen del Cerro en Badajoz, pero no hablan por miedo Los investigadores de la muerte de Eugenio González revelan durante el juicio que no lograron que los vecinos del barrio testificasen

Natalia Reigadas Badajoz Jueves, 24 de octubre 2019, 21:37 | Actualizado 21:49h.

Todo el mundo hablaba de la muerte de Eugenio González 'el Negro' e incluso daban nombres de los supuestos responsables, pero todos lo habían escuchado, nadie vio cómo este vecino del Cerro de Reyes de 55 años acabó muerto en medio de la calle con dos tiros y golpes en la cabeza el domingo 2 de abril de 2017 a las doce de la mañana. Este jueves, durante la tercera sesión del juicio contra Marco Antonio M. S. y Luis Francisco R. T. por esta muerte, los investigadores señalaron que es muy probable que hubiese testigos directos, pero que no se atrevieron a hablar por miedo a represalias.

El tercer día del proceso, el jurado popular pudo escuchar a los policías que investigaron el caso, los que acudieron a la escena del crimen y también los que conocían los conflictos previos entre las dos familias del Cerro que acabaron con esta muerte. «En cuanto llegamos allí nos dijeron que podía estar relacionado con los hechos previos, todo el mundo apuntaba a los mismos, pero todos decían que se lo habían contado. Sospechábamos que la gente lo había visto, pero que no querían colaborar por miedo», indicó el policía responsable de las diligencias.

Un arma casera

Uno de los testimonios más destacados fue el de los policías judiciales que analizaron el lugar de los hechos. Confirmaron que el día antes del suceso fueron a la misma zona porque habían disparado contra la casa de la familia de Marco Antonio y Luis Francisco.

Al día siguiente, en la escena del crimen, encontraron dos vainas (o casquillos) de un arma corta, que podrían corresponderse con los dos impactos que recibió la víctima, pero que no se pudo cotejar porque la pistola no se encontró. También un palo que podría tener sangre y una arma casera. Esta última estaba compuesta por dos tubos metálicos que se unían para formar una especie de bastón. Al separarlos, se podía introducir en el medio un cartucho de perdigones, del calibre 12 que, al golpear ambas partes, se disparaba.

Este jueves se confirmó que este arma casera pudo ser usada por la víctima porque se encontró munición en su ropa durante la autopsia. Las pruebas concuerdan con el relato de la Fiscalía que defiende que el 2 de abril Eugenio González disparó por segundo día consecutivo contra la familia de los acusados e hirió a Luis Francisco en el brazo. Entonces este y Marco Antonio cogieron un palo el primero y una pistola el segundo, lo persiguieron, y acabaron con su vida.

Marco Antonio M. S. reconoce estos hechos, pero su defensa se basa en que fue por autoprotección porque Eugenio pretendía matarle a él y también temía por sus hijos. Por esa razón el abogado de Marco Antonio, Enrique González de Vallejo, preguntó a los investigadores por los antecedentes de la víctima que, según han revelado las defensas en el juicio, pasó 34 de sus 55 años en la cárcel y había salido solo seis meses antes de fallecer tras cumplir condena por homicidio.

Por su parte, el otro acusado, Luis Francisco R. T., niega su participación y dice que después de recibir un disparo por parte de Eugenio, se encerró en casa y no salió. Los policías que fueron a la vivienda horas después del tiroteo indicaron este jueves que no lo vieron, aunque no entraron dentro.

La Fiscalía mantiene que este hombre apaleó a la víctima en la cabeza después de que su cuñado Marco Antonio le disparase. El abogado de Luis Francisco, el letrado José Duarte, desafió a los policías a señalar una «prueba objetiva» contra su representado y defendió que ha sido procesado por rumores y testimonios de referencia, no directos. «No hay un testigo directo, ni huellas ni pruebas objetivas que relacionen a Luis Francisco con el palo», argumentó.

Este jueves también testificaron los forenses que realizaron la autopsia de la víctima en el Instituto de Medicina Legal. Su testimonio podría beneficiar a Luis Francisco, supuesto autor de los golpes en la cabeza, ya que indicaron que las heridas contusas en la cara y el cráneo, al menos seis, no pudieron causar la muerte de forma directa. Sí provocaron pérdida de sangre, que fue la causa de la muerte, pero la principal hemorragia fue debido a uno de los dos disparos que le alcanzaron.

Una de las balas, según la autopsia, le atravesó el muslo derecho mientras que otra le entró por el hombro, le rompió el húmero, salió del brazo y entró por la axila, atravesó el pulmón de parte a parte y se alojó en la columna. Dos de los tres lóbulos del pulmón quedaron destrozados y le impidieron seguir respirando. Fue una lesión mortal, según testificaron.

El juicio continúa hoy con el testimonio de los peritos de toxicología y balística y las conclusiones de las partes. El lunes el jurado comenzará a deliberar.