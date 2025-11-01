La policía busca el arma del crimen del asesinato de la funcionaria en Badajoz

El arma del crimen es una de las incógnitas abiertas en el asesinato de la funcionaria de Badajoz. El secreto de actuaciones se ha ... levantado y, según ha podido saber HOY, el cuchillo con el que fue apuñalada en varias ocasiones no ha sido localizado.

El crimen ocurrió hace un mes y sigue causando conmoción, entre otros motivos, porque no se ha revelado el móvil por el que presuntamente un vecino de la víctima, Ismael F., atacó a María Antonia Sánchez, conocida como Marian, en su casa, una vivienda en el cuarto piso del número 54 de Santa Marina, en el Paseo Fluvial de Badajoz. Luego, en colaboración con su padre, causó un incendio para ocultar pruebas.

Los investigadores han buscado el cuchillo tanto en el domicilio de la víctima como en los registros que llevaron a cabo en las casas del presunto autor, que vivía al otro lado del descansillo, y del padre de este, Francisco F., que residía en la avenida de Pardaleras. También han completado distintos recorrido sin éxito.

Es posible que el arma nunca aparezca. Hay que tener en cuenta que el crimen se cometió a solo unos metros del río Guadiana, por lo que una de las hipótesis es que el presunto autor cruzó el Paseo Fluvial y lanzó el cuchillo al río, lo que haría prácticamente identificarlo a pesar de que el nivel está bajo estos días debido a las obras que se están llevando a cabo en el azud de La Granadilla.

Otra incógnita importante es el móvil del crimen, que se desconoce. Inicialmente se creyó que podría ser un caso de violencia machista, pero no se ha confirmado que exista relación entre el presunto autor y la víctima.

Móvil del crimen, incógnita

Una vez levantado el secreto de actuaciones HOY ha podido saber que en el sumario no está acreditado, al menos aún, que hubiese una relación entre Ismael F. y su vecina. Por esa razón el caso de mantiene en el Juzgado de Instrucción número 2 y no pasa al de Violencia contra la Mujer.

En este aspecto quedan distintas pruebas por peritar, ya que los policías recogieron numerosos indicios en los registros. Una de las pruebas más esperadas es el volcado de los teléfonos móviles de los implicados, que aún no es público.

En los teléfonos será determinante saber si existía una relación previa o algún tipo de conflicto. Además servirán, a través de la geolocalización, para saber dónde estaban la víctima y los presuntos responsables de su muerte. Este dato es especialmente relevante para el padre que, aunque inicialmente se autoinculpó, posteriormente aseguró que no estaba implicado en ninguno de los hechos. Su dispositivo podría mostrar que no estuvo en el Paseo Fluvial en las horas que se determinen en las que pudo ocurrir el crimen o el incendio posterior.

El asesinato fue descubierto el jueves 25 de septiembre a primera hora de la mañana cuando los vecinos de la víctima notaron que salía humo de su vivienda. Los bomberos entraron y localizaron su cuerpo que había sido cubierto con enseres a los que se había prendido fuego, Posteriormente se supo que presentaba numerosas heridas por arma blanca en el cuello y el pecho.

Teléfonos, clave del caso

El sábado, dos días después de los hechos, Francisco F. se presentó en la comisaría de la Policía Nacional de Badajoz y confesó ser el responsable de la muerte de esta joven de 29 años. En el interrogatorio los agentes sospecharon que su hijo estaba implicado e Ismael también fue detenido ese mismo día.

Una vez en prisión el padre pidió declarar ante el juez y afirmó no estar relacionado ni con el homicidio ni con el incendio. Sin embargo, por el momento, sigue estando investigado por ambos hechos, al igual que su hijo, principalmente porque se autoinculpó en su primera declaración.

Tras el ingreso en prisión de ambos, la defensa del padre pidió su libertad y fue rechazada. Ahora hay una nueva solicitud pendiente aunque el informe del fiscal rechaza que sea liberado.