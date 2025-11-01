HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
El bloque del Paseo Fluvial donde ocurrió el crimen. J. V. ARNELAS

La policía busca el arma del crimen del asesinato de la funcionaria en Badajoz

Es una de las pruebas pendientes de la investigación junto con el volcado del contenidos de los teléfonos móviles de los implicados

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:05

Comenta

El arma del crimen es una de las incógnitas abiertas en el asesinato de la funcionaria de Badajoz. El secreto de actuaciones se ha ... levantado y, según ha podido saber HOY, el cuchillo con el que fue apuñalada en varias ocasiones no ha sido localizado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Agustín Gilete Tapia, exalcalde de Membrío, en un grave accidente de tráfico en Asturias
  2. 2

    Encuentran huesos humanos en una escombrera a las afueras de Arroyo de la Luz
  3. 3 Rescatan y trasladan en helicóptero a un hombre que cayó a una zona escarpada en la provincia de Badajoz
  4. 4 Pedro Sánchez participará con Gallardo este miércoles en un acto público del PSOE en Mérida
  5. 5 Maribel Vilaplana, en el hospital
  6. 6

    La policía busca el arma del crimen del asesinato de la funcionaria en Badajoz
  7. 7 Cinco de las diez localidades más lluviosas de España este sábado son extremeñas
  8. 8 Despedida a RUCA
  9. 9 Embestida a un coche, tiroteo y secuestro de su conductor en Madrid
  10. 10

    Nueve meses de prisión por calumnias e injurias contra el alcalde de Malpartida de Plasencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La policía busca el arma del crimen del asesinato de la funcionaria en Badajoz

La policía busca el arma del crimen del asesinato de la funcionaria en Badajoz