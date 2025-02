El policía que auxilió a una niña que se asfixiaba en la cabalgata de Badajoz: «Pensé que era un caramelo»

Evaristo Fdez. de Vega Badajoz Sábado, 7 de enero 2023, 18:37 Comenta Compartir

Diego Casquero, el inspector que dirige la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional en Badajoz (UPR), ha recibido este sábado una felicitación pública por la actuación que llevó a cabo el día de la cabalgata al auxiliar a una niña de poco más de un año que se había atragantado con una chuchería.

El suceso ocurrió a las 16.50 horas en la rotonda de cuatro caminos, junto al Puente de Palmas. «Yo iba a pie cuando se acercó por detrás una pareja joven que llevaba a una niña en brazos. Estaban muy nerviosos cuando me dijeron que la pequeña se estaba asfixiando».

El mando policial pensó en ese momento que tal vez se hubiese tragado un caramelo de los que lanzaban desde las carrozas, por lo que colocó a la niña boca abajo sobre su brazo y le dio un golpecito con la otra mano en el omóplato. «Nosotros asistimos continuamente a cursos de primeros auxilios y practicamos maniobras pulmonares, es algo que no acostumbras a hacer pero en una situación así puede servir de gran ayuda».

Por fortuna, tras recibir ese golpecito en la espalda la niña comenzó a llorar. «En ese momento se acercó un médico que estaba presenciando el desfile para ofrecer su ayuda y nos dijo que nos tranquilizáramos porque si la niña estaba llorando quería decir que ya respiraba».

Algo aliviado, tanto Diego Casquero como otro compañero policía que se aproximó al lugar comenzaron a observar el interior de la boca de la niña para ver si había algún caramelo, pero no encontraron nada. «El médico, que iba acompañado por una mujer que era enfermera, les dijo a los padres que para su tranquilidad podían acercarse a un centro médico si lo creían conveniente, pero insistieron en que si la niña estaba llorando a pleno pulmón es porque se encontraba bien. Después nos dijeron los padres que seguramente todo se hubiese debido a la brea de regaliz que estaba comiendo la pequeña».

En ese momento la familia se marchó del lugar y el inspector que dirige la unidad antidisturbios con base en Badajoz se incorporó a la cabalgata, que ya había llegado a Puerta de Palmas. «Esa tarde llamé un par de veces al hospital para saber si había ingresado alguna niña con esas características, pero me dijeron que no. Tal vez no fueran al hospital».

El mejor regalo de Reyes

Este sábado, desde el sindicato policial CEP se felicita públicamente a Diego Casquero por el servicio humanitario realizado. «Logró salvar la vida de una bebé realizando rápidamente la maniobra de Heimlich. La providencial actuación de nuestro compañero fue el mejor regalo de Reyes para esa familia».