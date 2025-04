La poesía de Fermín González pregona el inicio de la Semana Santa de Badajoz

«Nuestra Señora de la Palma, de los Dolores, de la Amargura, de la Misericordia, de la Piedad, de la Esperanza, del Mayor Dolor, de ... la Consolación, de las Lágrimas, de la Soledad, de la Aurora... Un monaguillo una vez me preguntó si todas ellas son la Madre de Dios, si son la misma o son distintas. Yo le expliqué que las imágenes de la Virgen son como las fotografías de nuestras madres: uno tiene muchas fotos de su madre, pero a cada uno le gusta más una foto que otra. Madre de Dios hay una, pero en Badajoz tenemos muchas fotos repartidas. Y sacar en procesión las imágenes es como enseñarles las fotos de una madre a los amigos».

Fue así, de una forma sencilla, como el pregonero de la Semana Santa de Badajoz se dispuso a explicar este sábado por qué las hermandades de Badajoz sacan en procesión una colección de vírgenes que despiertan los piropos de quienes observan atentos el discurrir de las procesiones. «Bendita sea tu pureza y benditos tus nazarenos. Benditos tus costaleros que te llevan por las calles. Benditas tus camareras que saben ponerte guapa».

El pregón de Fermín González, teólogo, licenciado en Biología, máster en Bioética y oficial del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, fue pronunciado anoche en el Teatro López de Ayala por un sacerdote nacido en Badajoz que ahora está destinado en Roma, donde según cuenta lo más parecido a esas tallas es una imagen de vestir que se venera en la Iglesia Nacional Española de Santiago y Monserrat, de la que González es vicerrector. «Cada año vienen las hermanas de la Cruz Blanca a vestirla de luto y hasta el Viernes de Dolores estará presidiendo el altar. No es habitual en Roma una imagen de este tipo y llama mucho la atención a los turistas españoles», explicó minutos antes de subir al escenario.

El pregón estuvo enmarcado en la Plaza Alta, la plaza de la Soledad y otros escenarios de la Semana Santa de Badajoz

Apuntó Fermín González que en la capital italiana no hay procesiones, aunque sí en la zona de Nápoles, donde pervive esta tradición siglos después de salir los españoles del Reino de Nápoles.

Poesía y devoción

El pregonero de la Semana Santa de 2024 nació en Badajoz en 1970 y fue bautizado en la parroquia de San Andrés. «En mi primer recuerdo de la Semana Santa era yo muy chiquitillo. Recuerdo ir de la mano de mi madre, ella vestida de negro, sin mantilla. Caminábamos rodeados de otras mujeres, apretujados, detrás de un paso... Mamá ha hecho una promesa, me habían dicho mis hermanos. Yo no quería dejarla sola, yo no quería quedarme solo. ¿Pero qué es una promesa? Promesa de acompañar a la Virgen, me habían dicho, que sale sola. Sola por las calles de Badajoz y que llora. ¿La Soledad sola? No, jamás», exclamó Fermín González antes de recitar sus primeros versos:

«No la llaméis Soledad

que nunca se queda sola,

la que llaman Soledad

y es de Badajoz patrona».

Esas referencias poéticas abundaron en un pregón con forma de viacrucis compuesto por catorce estaciones dedicadas a los cristos de la Semana Santa de Badajoz. «La muchedumbre ha crecido. Delante de las Tres Campanas hay una columna de mármol pequeña que, según la tradición, es la que se conserva en la Iglesia de Santa Práxedes en Roma», dijo en la quinta estación, dedicada a Nuestro Señor de la Humildad y la Paciencia.

Escenarios de Badajoz

Fermín González situó el momento de la sentencia en la plaza de San José; el Gólgota, en la Plaza de España; habló de las dos piedades que desfilan en Badajoz (María Santísima de la Piedad desde San Andrés y Nuestra Señora de la Piedad en Santo Domingo), y remató su pregón recordando las imágenes de la Virgen que alcanzan protagonismo después del domingo de Resurrección: la de Bótoa y la del Rocío, y «siempre con el Dulce nombre de María».

«Esta levantá va por Badajoz

Despacito, que no hay prisa.

Vamos a hacerlo con ganas,

que merece Badajoz

la mejor Semana Santa.

A esta sí, vamos ya,

vamos que ésta es la buena.

Costaleros, siempre de frente,

todos juntos por igual,

al Cielo con Ella… pacenses».