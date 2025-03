Badajoz: «No podemos hacer excepciones por los costaleros, la Alcazaba seguirá cerrada por las noches»

Natalia Reigadas Badajoz Lunes, 18 de abril 2022, 12:04 Comenta Compartir

La Alcazaba seguirá cerrando los viernes y sábados por la noche, sin excepción. Es la respuesta del Ayuntamiento de Badajoz al enfado de algunos costaleros ... y aficionados a la Semana Santa que no pudieron recoger sus coches el pasado sábado. Desde febrero el recinto árabe cierra desde las once de la noche hasta las siete de la mañana para evitar actos vandálicos y cuenta con un cartel que lo indica. Sin embargo, los afectados desconocían esta novedad, aparcaron sus coches y no pudieron recogerlos cuando terminó la Procesión Magna.

Un centenar de coches se quedó atrapado en la Alcazaba. El Consistorio pacense, sin embargo, no cambiará su política respecto a cerrar este monumento. «Seguimos absolutamente firmes. Es una decisión tomada por el grupo de Gobierno, con el alcalde y no podemos hacer excepciones», explica el concejal de Turismo, Jaime Mejías. Sin excepciones Mejías descarta permitir que se aparque en la Alcazaba por la noche en Semana Santa y tampoco en otros eventos. «Si hacemos una excepción por los costaleros, tendríamos que hacerlo por los carnavaleros, por los Palomos, por Almossassa, por un concierto...». Por otra parte, el edil desmiente que el sábado rompiesen el candado de la puerta de Carros para acceder al interior. Los afectados llamaron a la Policía Local, y cuando les informaron de que el acceso no se abriría hasta las siete de la mañana, se marcharon. Por tanto, la puerta funciona con normalidad y seguirá cerrando los viernes y los sábados durante ocho horas. «Solo son 16 horas a la semana y es por seguridad, para evitar que lo vandalicen», recuerda Mejías. Las puertas de la Alcazaba sí han sufrido ataques vandálicos en otras ocasiones, desde que comenzaron a cerrar hace dos meses, pero este Sábado Santo no fueron atacadas. «La Alcazaba es un parking circunstancial, pero estamos hablando de un Bien de Interés Cultural y está abierto muchas horas«, resalta Mejías que no entiende el enfado de los que no pudieron sacar sus coches. »El cierre es una decisión de la que se informó y hay un cartel que lo indica y que se puede ver«. El concejal de turismo pide civismo y destaca que en la mayor parte de los cascos antiguos de las ciudades no se puede aparcar. «Pudieron venir en autobús o dejar sus coches en San Atón, el parking de Santa María que está muy cerca o el de Joaquín Costa». «Nosotros seguiremos firmes en nuestra decisión de proteger la Alcazaba», concluye Jaime Mejías.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión