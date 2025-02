Podemos critica que Gragera no baje el precio del billete de bus

R. R. BADAJOZ. Sábado, 14 de enero 2023, 07:53 Comenta Compartir

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, criticó ayer la decisión del Ayuntamiento de Badajoz de no acogerse a la ayuda al transporte urbano puesta en marcha por el Gobierno. Esta consideró que no sumarse a la subvención «es una política anticiudadana». La medida consiste en reducir el billete del bus en un 50% durante seis meses desde el 1 de enero, de manera que el Gobierno aporta el 30% y los ayuntamientos el 20% restante. Badajoz la ha rechazado con el argumento de que no ha llegado la última subvención.

Junto a la portavoz de Podemos en Badajoz, Erika Cadenas, Irene de Miguel tildó de «indignante» que el alcalde pacense, Ignacio Gragera, «haga política partidista en vez de política útil».

El primer edil, por su parte, apuntó que este tipo de programas aumentan el déficit con la concesionaria, que al final tiene que soportar la ciudad. Además, Gragera tildó de «un cinismo escandaloso» que el Gobierno haga bandera electoral de una medida de seis meses y cofinanciada por los ayuntamientos.