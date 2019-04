Podemos concurrirá con IU y Equo en Badajoz HOY La formación morada ha intentado sumar a Extremeños y ODP, la plataforma formada por Manuel Sosa, pero ninguno de estos grupos aparecerán en la papeleta junto a Erika Cadenas ROCÍO ROMERO Badajoz Jueves, 11 abril 2019, 12:40

Podemos concurrirá a las elecciones municipales de Badajoz con IU y Equo. Así lo han confirmado esta mañana en una rueda de prensa conjunta, en la que no estuvieron ni Extremeños ni la plataforma impulsada por los ex concejales de IU Manuel Sosa y Alfonso González Bermejo (ODP). La secretaria general de Podemos y candidata a alcaldesa, Erika Cadenas, intentó llegar a un acuerdo con estas dos formaciones, pero el acuerdo no ha sido finalmente posible.

De todas formas, ni Adrián González (IU), ni Juan Antonio Ferrera (Equo) ni la propia Cadenas descartan que se puedan integrar más adelante o que cooperen en el día a día del grupo municipal si llegan a alcanzar representación en las elecciones del 26 de mayo.

Lo que no será posible es que sus integrantes aparezcan en los siete primeros puestos de la lista. Ya los han repartido entre las tres formaciones. Los dos primeros puestos serán para integrantes de Podemos, el tercero para IU, el cuarto para Podemos, el quinto para IU y el sexto y séptimo para Equo. Los siguientes puestos aún no están decididos, y su objetivo es integrar a independientes de colectivos sociales con los que también están negociando.

De hecho, están en conversaciones con algunos de ellos (sin desvelar cuales) para preparar el programa electoral, según Erika Cadenas, y quieren presentarlo en un acto conjunto el próximo mes de mayo.

Entre los objetivos que persiguen se encuentra , el impulso a los servicios sociales para lograr una sociedad más equilibrada y políticas verdes para luchar contra el cambio climático y la pobreza energética. El ecofeminismo está también entre sus ejes.

Juan Antonio Ferrera, de Equo, animó ayer a todos los pacenses a acudir a las urnas. Según dijo, «la abstención no viene bien y perjudica al voto de izquierda».