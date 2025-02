Pocos niños y mucha niebla en la mañana de Reyes de Badajoz

La niebla, el frío, el tipo de regalos que se hacen en los últimos años. No se sabe por qué ha sido, pero la mañana ... del Día de Reyes de Badajoz ha mostrado una ciudad vacía. En la plaza de San Francisco, en la de Conquistadores, en San Juan, en los Alféreces no había nadie jugando. Al igual que en las plazas de Valdepasillas, entre otras zonas. Una tendencia que se lleva repitiendo desde antes de la pandemia, que la agudizó. Muchas familias, eso sí, salían rápido de sus casas para meterse en coches e ir a visitar a los abuelos para recibir más regalos.

De entre todas las familias consultadas solo una –de muchas– ha ido a un parque a jugar. Los hijos de Samuel Campos han disfrutado de un coche de juguete eléctrico con control remoto hasta que se ha acabado la batería. «No hay nadie, no hemos visto a ninguna otra familia en parques. Solo nosotros. En mi época era completamente distinto, nada que ver. Todos ilusionados con poco, compartíamos. Internet ha sido una ruina para estos días con los niños», ha relatado.

Otra familia, la de Mamen Marín, ha salido de casa de los abuelos con muchas bolsas con los regalos que han dejado los Reyes Magos. No se ve ninguna Nintendo Switch, ninguna PlayStation. «Es que las consolas ya las tienen: lo que han caído este año han sido los videojuegos», matiza esta madre.

Según ella, los Reyes han reducido este año el presupuesto. Tanto en su casa como en la de los abuelos: «Mis hijos y mis sobrinos han recibido ahora juegos de mesa, de plastilina… Cosas que no son para jugar en parques». Sin embargo, reconoce que los niños se han vuelto mucho más caseros después de la pandemia. Y pone el ejemplo de su ejemplo de su hija, que con seis años no ha podido disfrutar del todo de lo que es eso.

Ampliar C. M.

«Aun así, es cierto que no es por mi época. No se ven niños en parques jugando, ni en plazas, ni nada. Yo no sé si será la niebla o el frío, pero es algo que ya llevamos viendo desde hace tiempo. Los juguetes ya se hacen para estar en casa», razona Mamen.

La bicicleta, el típico regalo que se hacía en Reyes, típico regalo que se disfrutaba en todas las plazas de Badajoz, ha perdido protagonismo. Solo una niña, en Alféreces, estaba con ella. Y de paso. Pablo Cidoncha, su padre reconoce que se ha perdido esa «magia en la que compartías con tus amigos los regalos, te preguntabas, te ibas con la iba por ahí».

«Creo, además, que nos hemos vuelto muy individualistas, y eso se transmite. Ahora, cualquier muñeco tiene un código QR para hacer algo concreto, fuera de la imaginación. En mi caso, por lo menos sí noto que ya no hay una cantidad exagerada de regalos. Ahora van mucho más hacia quien se regala, más personalizado, regalos relacionados con cosas que realmente gustan a los niños», explica antes de irse con su mujer y su hija, quedando vacía, de nuevo, la plaza.