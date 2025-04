Badajoz exige a la Junta, la Diputación y al Gobierno el centro de energías renovables

rocío romero Lunes, 31 de enero 2022, 16:22 Comenta Compartir

Todos los concejales que forman el pleno del Ayuntamiento se pusieron de acuerdo esta mañana para exigir a la Diputación, la Junta y el Gobierno que el Centro de Energía Renovables se instale en la ciudad. Este era un compromiso de las cumbres hispanoportuguesas de 2003 y 2009, pero no se ha cumplido.

El pleno respalda así al alcalde, Ignacio Gragera, que ha emprendido una campaña para reclamar esta dotación en las últimas semanas. La iniciativa surgió hoy a raíz de una moción del concejal no adscrito, Alejandro Vélez, aunque los concejales la modificaron sobre la marcha para lograr el consenso de todos. El portavoz socialista, Ricardo Cabezas, incidió en que la reivindicación del Centro de Energías Renovables no equivale a pedir que el nuevo centro de almacenamiento energético en Cáceres no se ubique en la otra capital de provincia.

El pleno reclamó con apoyo desigual la creación del Centro Ibérico de Agricultura, Ganadería de precisión y Agroindustria 4.0 y del Centro Integrado de Formación Profesional de las Familias Profesionales de Informática y Comunicaciones, Nuevas Tecnologías y Comercio y Marketing.

Quinto puente

Por otro lado, PP, Cs y Vélez dieron el sí a una moción del edil no adscrito para reclamar a la Junta de Extremadura que tenga en cuenta al Ayuntamiento a la hora de denominar al quinto puente. Como se sabe, la Junta ha decidido llamarlo '25 de abril', a pesar de que el Ayuntamiento había propuesto Bárbara de Braganza. Ahora, el gobierno local reclama que se tenga en cuenta al pleno y la propuesta que este debatirá para el nombre del viaducto.

La sesión de enero fue larga e incluyó 15 mociones, que son iniciativas de los partidos, entre sus 28 puntos del orden del día. La mayor parte del pleno se dedicó a debatir y algunos asuntos excedían del ámbito municipal.

Entre los asuntos que no salieron se encuentra la prórroga de la ampliación de espacios para veladores y la exención de tasas para estos durante este año.