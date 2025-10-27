Badajoz abre plazo para que los mayores soliciten parcelas en los huertos urbanos Los interesados, que deben estar «capacitados físicamente» tienen quince días para presentar sus peticiones al Ayuntamiento

Plantar lechugas, cebollas o pimientos. Los mayores de Badajoz pueden disfrutar de su tiempo cultivando un huerto sin salir del municipio, como es práctica habitual en el entorno rural.

El Ayuntamiento de Badajoz ha abierto plazo este lunes para solicitar una de las siete parcelas disponibles en los huertos urbanos disponibles en la barriada de Llera. El plazo de solicitud, en una convocatoria abierta para personas mayores de 60 años, finaliza en quince días naturales. El objetivo del Instituto Municipal de Servicios Sociales es fomentar «el envejecimiento activo, la convivencia y el respeto por el medio ambiente».

Las bases reguladoras se pueden consultar en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). La duración de la licencia de uso y disfrute de estos terrenos es de dos años contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución municipal. Además de estar empadronado en Badajoz, los solicitantes deben estar «capacitados físicamente para la realización de labores agrícolas».

Ser socio de un centro de mayores

Por otro lado, se debe estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento y ser socio de un centro de mayores, así como no haber resultado beneficiado de otros programas que contemplen la cesión de parcelas municipales para el mismo uso.

Esta nueva edición de los huertos urbanos ecológicos es una continuidad del proyecto iniciado en 2023, «tras el éxito de la primera convocatoria», en la que se cubrieron la totalidad de las parcelas disponibles.

Los huertos urbanos que se ofrecen en este momento están situados en la calle Newton (número 70 A), en una parcela municipal vallada y con puerta de acceso, acondicionada para el cultivo ecológico. Una octava parcela en este terreno de la barriada de Llera es la cedida para la sede del Club de Petanca.

Indica el Ayuntamiento que la utilización del espacio será provisional y, además, condicionada por la necesidad de ejecución del planeamiento.

Mayores de 60 años empadronados

El programa está dirigido a personas mayores de 60 años empadronadas en Badajoz, que deben ser socias de algún centro de mayores de la capital pacense y que se encuentren en condiciones de realizar labores agrícolas. Las autorizaciones de uso tendrán una duración de dos años, y la adjudicación se realizará mediante sorteo público entre todas las solicitudes que se presenten.

El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación en el BOP, y podrán presentarse en el registro del Instituto Municipal de Servicios Sociales o a través de los medios previstos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En palabras del concejal delegado del área, Juancho Pérez, «esta segunda edición reafirma el compromiso del Ayuntamiento con el bienestar y la participación activa de nuestros mayores. Los huertos urbanos son un espacio donde pueden disfrutar de la naturaleza, compartir experiencias y mantenerse activos física y socialmente».

«Queremos seguir haciendo de Badajoz una ciudad que cuida a sus mayores, que les ofrece oportunidades para implicarse en la vida comunitaria y que apuesta por un modelo de ocio saludable y sostenible», añade el concejal.

Sorteo público

El sorteo público para conocer quiénes resultan beneficiados con la cesión de estas parcelas será retransmitido en directo por internet, a través de un enlace disponible en la web del IMSS (https://www.aytobadajoz.es/es/imss/especiales/especial/54363/convocatoria-para-solicitar-autorizacion-del-uso-de-huertos-urbanos-para-mayores-del-imss-/).

Las bases y el modelo de solicitud están adjuntas en el pdf de esta información.

Temas

